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| Новости » Наука и образование

Cмена для одаренных детей в ВДЦ «Океан»

C 15 ноября по 02 декабря 2016 г. в ВДЦ «Океан» (г. Владивосток) проходила смена для одаренных детей в рамках проекта «Школа Росатома».

От г. Озерска в «Океан» были приглашены 6 учащихся:

- Дерендяева Елизавета (школа №32);

- Естишин Никита, (школа №38);

- Михалев Андрей (школа №38);

- Савинов Дмитрий (школа №38);

- Акифьев Андрей (лицей №39);

- Низовцев Константин (лицей №39).

Ребята не только хорошо отдохнули, но и активно участвовали в творческих и интеллектуальных мероприятиях смены. Так Дерендяева Елизавета и Савинов Дмитрий в составе команды с участниками из города Лесного стали победителями метапредметной олимпиады проекта «Школа Росатома» и награждены айпадами.

Слово самим участникам смены:

Андрей Акифьев:

«О возможности попасть в лагерь «Океан» я узнал еще в августе. Сначала сильно сомневался, потому что это очень далеко! Однако, почитав об «Океане», понял, что это место интересное и удивительное. И твердо решил туда отправиться.

Дорога, действительно, оказалась утомительной, однако ребята делегации Челябинской области быстро подружились. Длинный путь скрашивало интересное общение со сверстниками. Во Владивостоке нас встретили радушно и тепло, с первых минут чувствовалась какая-то особенная атмосфера.

Больше всего меня поразили те люди, которые находились со мной на смене: позитивные, заряженные, креативные, оригинальные. В отряде нас ждали двое неповторимых вожатых Катя и Дугар. Каждый день они дарили нам свою энергию и оптимизм. Смена оказалась невероятно интересной. Были спецкурсы о блоггинге и работе в медиаиндустрии, на которых мы узнавали много нового и полезного.

Больше всего, наверное, мне понравилась экскурсия по Владивостоку. Это красивый город с богатой историей. К сожалению, мы были во Владивостоке недолго, но даже нескольких часов хватило, чтобы влюбиться в этот город.

Запомнилась океанская школа, в которой учили нестандартно подходить к простым учебным будням и давали новые знания в интересной форме.

Расставание с ребятами из отряда было грустным и достаточно тяжёлым, но я надеюсь, что мы сохраним общение на долгие годы».

Дерендяева Елизавета:

«Поездка мне очень понравилась, и, я думаю, запомнится мне на долгие годы. Дорога была утомительной, но оно того стоило. По приезду нас тепло встретили в центре, распределили по отрядам и познакомили с вожатыми. Далее начались насыщенные, активные, полные мероприятий будни. Мы посещали спецкурсы, узнавали новое в сфере фотографии, видео и журналистики, общались с интересными людьми и повышали свои знания в сфере информации. Наша смена называлась info-дети и всецело была посвящена именно информационным структурам. Также, мы были самым старшим отрядом, поэтому мы удостоились чести проходить экономическую практику в ДРК (детский развлекательный комплекс). В связи с этим нас разделили на группы и мы работали в спорт-баре "Олимп" и киоске "товары от Океши". В целом, именно экономическая практика произвела наиболее сильное впечатление. Ещё одним важным событием в смене для меня стала метапредметная олимпиада "Школы Росатома". Олимпиада была очень необычной и интересной, а наша команда, состоящая из четырёх человек, заняла 1 место. Мы получили дипломы и, к нашему великому удивлению, главным призом стали айпады. Конечно, помимо этого очень понравилась Океанская Школа, так как в ней нет домашнего задания, уроки проходят в неформальной обстановке, учителя преподносят материал максимально интересно и креативно. А также на переменах играла музыка, что создавало особенную атмосферу. За смену я познакомилась с огромным количеством интересных людей, которые поделились со мной своим опытом и научили чему-то новому. Вожатые создавали неповторимую атмосферу тепла и уюта в отряде. Если бы мне предоставилась возможность, я бы отправилась в ВДЦ "Океан" ещё раз».

Савинов Дмитрий:

«Поездка нам очень понравилась. Мы каждое утро вставали в 8:00 утра, заправляли кровати, делали зарядку, умывались и шли на завтрак. Кормили нас превосходно. После завтрака все шли в школу, а после обеда у нас был тихий час, на котором можно было поспать, подумать о задании, почитать книгу или поработать над проектом. После отдыха у нас было определенное время, где мы играли в разные игры на логику или сплочение. Днем у нас были встречи с интересными людьми, к нам приезжали режиссёры, журналисты «Первого канала», «РенТВ» и «Россия 24», зам. директора «Ростелекома» с презентацией Касперского об интернет-безопасности, главный директор компании «Dviga» и огромное количество пиарщиков, рекламщиков и видеоблогеров… После этих встреч мы шли на отрядное место и готовились к дружинным мероприятиям: учили песни и танцы, готовили костюмы, красили декорации. В 17:30 часть нашего отряда уходили работать в кафе или магазин, иногда был и я в их числе. Я работал официантом в кафе «Олимп». Те, кто оставался на отрядном месте, ходили гулять по территории лагеря, звонили домой и продолжали готовиться к выступлениям. В 19:00 было дружинное дело, на него собиралась вся дружина, там, в киноконцертном зале (ККЗ), нам показывали разные фильмы, устраивали концерты, выступления вожатых и детей. В конце дня мой отряд собирался на отрядном месте: мы делали анализ дня, пели песни, желали друг другу спокойной ночи. В 22:00 все ложились спать, и вожатые желали добрых снов. Так заканчивался наш день в лагере. Нравилось то, что мы были заняты с утра до вечера, но мы с моим другом Андреем Михалёвым находили любую свободную секунду, чтобы поработать над нашим проектом. В лагере работала замечательная школа добра, где все желающие могли научиться плести фенечки, макраме, оригами, делать массаж; смастерить корабль, поучить химию или, как я, сыграть на гитаре.

Нельзя не сказать о самом лагере. «Океан» находится на огромном пространстве, окруженном горами с юга, севера и запада, на востоке − бухта Емор с выходом в Японское море. Лагерь, весь в зелени от дубов, представляет собой 4 дружины: «Тигрёнок» и «Китенок»- для спортсменов (они работают только летом), «Парус» и дружина «Бригантина», где жил и я. В центре лагеря находится большой амфитеатр с аллеей любви, идущей до самого моря. В дружине «Бригантина» находились всё: и ККЗ, и пресс-центр, и кафе с магазином, поэтому одна из самых ярких эмоций – это лестницы, по которым я целый день бегал с этажей, где я жил, в школу или ККЗ. Впечатлений вообще было много, но самые яркие из них − это экскурсии во Владивостокский музей 3D картин, сад с бабочками, красивая архитектура города и, конечно же, мост «Золотые ворота». Каждая встреча с интересным человеком, каждое мероприятие в ККЗ оставили в моей жизни свой след. Но самое сильное восхищение вызвало прощание в день отъезда. Все плакали, дарили на память подарки, пели песни, рассказывали стихи, фотографировались и обнимались. Мне очень понравилась эта поездка, и она навсегда оставит свой след в моей жизни».

Михалев Андрей:

«В начале ноября мы поехали во Владивосток, во Всероссийский Детский Центр «Океан» на смену «info-дети». А теперь, когда вернулись обратно, мы хотим поведать о наших впечатлениях.

ВДЦ «Океан» поистине сказочное место, расположившиеся в бухте Емар. Поначалу центр был обычным детским лагерем. В «Океан» приезжают дети со всей Азиатской части России, а теперь, когда запущена программа развития, начнут приезжать и с Европейской части. Поездки, прогулки, развлечения и, конечно же, огоньки: все это было там, и все, конечно же, прошло по высшему классу.

У нас были замечательные вожатые, которые вскоре после приезда нам стали, как родные братья и сестры. Это и не удивительно, они приложили массу сил для того, чтобы нам в «Океане» было хорошо.

Мне запомнилось сразу несколько вещей. Огоньки и «Школа Добра».

Начну со «Школы Добра», под этими двумя короткими словами скрываются тысячи положительных эмоций, в этой «Школе», если ее можно так назвать, ребята учатся чему-то новому, тому, о чем до поры даже не задумывались. Я попал в школу DJ-инга. Я не буду полностью расписывать, что мы там проходили, но в нескольких словах: это было просто замечательно, более того, под конец все, кто туда ходил получили сертификаты о прохождении курса DJ-инга.

Огонек. Это древняя и одна из самых известных традиций всех лагерей, весь отряд садится в круг и по цепочке рассказывают что-то сокровенное, свои глубинные мысли. На этом мероприятии все сближаются, становясь все сплоченнее и роднее друг другу. У нас этих огоньков было довольно много, один раз даже получилось, что мы с подругой из лагеря устроили таковой спонтанно.

Теперь я в полной мере понимаю людей, которые говорили, что, если ты попал в «Океан» тебе крупно повезло, эти слова говорятся не просто так. Ведь «Океан» - это территория добра, территория детства».

http://gorono-ozersk.ru

Cмена для одаренных детей в ВДЦ «Океан»

Cмена для одаренных детей в ВДЦ «Океан»

Cмена для одаренных детей в ВДЦ «Океан»

Cмена для одаренных детей в ВДЦ «Океан»

Cмена для одаренных детей в ВДЦ «Океан»

Cмена для одаренных детей в ВДЦ «Океан»

Ключевые теги: одарённые дети, школа Росатома.

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