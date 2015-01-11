Пожилую озерчанку по телефону обманул «внук»

Пожилой жительнице Озерска, 1938 года рождения, на телефон позвонил неизвестный молодой человек, который представился ее внуком и что он находится в полиции, после чего передал трубку якобы следователю. Мошенник, представившись следователем, сообщил, что ее внук при задержании сотрудниками полиции оказал сопротивление и повредил служебную рацию, а также предложил компенсировать стоимость рации. Пенсионерка согласилась и перевела 10000 рублей на указанный мошенниками номер. Уже после этого пожилая женщина дозвонилась до своих родственников и узнала, что с ее внуком все в порядке, никто его не задерживал.

Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.

Однако не все жители Озерска верят мошенникам.

Так, 25 декабря на домашний телефон озерчанина, 1956 года рождения, поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что его сын причинил телесные повреждения сотруднику полиции и повредил рацию, что ему необходимо перечислить 24000 рублей. Мужчина денежные средства мошенникам не стал перечислять, а дозвонился до своего сына и узнал, что у него все в порядке. После чего о данном факте он сообщил в полицию.

Таким образом, мужчина, действуя не по указке мошенников, а следуя простым правилам безопасности при поступлении звонков от якобы попавших в беду родственников, смог избежать нежелательных последствий.

Чаще всего в сети телефонных мошенников попадаются пожилые или доверчивые люди. При этом каждый человек может стать жертвой мошенничества, если не будет следовать простым правилам безопасности.

Первое и самое главное правило — прервать разговор и перезвонить тому, о ком идёт речь. Если телефон отключён, постарайтесь связаться с его коллегами, друзьями и родственниками для уточнения информации.

Следует понимать: если незнакомый человек звонит Вам и требует привезти на некий адрес денежную сумму – это мошенник!

Если вы разговариваете якобы с представителем правоохранительных органов, спросите, из какого он отделения полиции. После звонка следует набрать «02», узнать номер дежурной части данного отделения и поинтересоваться, действительно ли родственник или знакомый доставлен туда.

Уважаемые граждане, обязательно объясните своим пожилым родственникам и знакомым, как действовать в таких ситуациях.

Будьте бдительны и внимательны!

Заместитель начальника УМВД России по ЗАТО г. Озерск

Сергей Урих