«Сухая» победа «Гранита». Фоторепортаж

7 января состоялся очередной матч Чемпионата Челябинской области по хоккею с шайбой на корте стадиона "Труд". ХК "Гранит" принимал у себя в гостях соперников из Трёхгорного. Несмотря на активную горячую поддержку своих болельщиков, приехавших вместе с командой, ХК "Трёхгорный" потерпел поражение, даже не "размочив" счёт. Победа "Гранита" 7:0!

Следующая игра нашей команды пройдёт в Чебаркуле.

Информация для болельщиков:

18 января, в 15:30, от КСК "Лидер" стартует автобус в город Чебаркуль, на игру Чемпионата области между командами "Звезда" и "Гранит".

Подробная информация и бронь мест по следующим телефонам:

+7 922 017 76 59 - Закаляпин Сергей

+7 903 089 41 56 - Хромов Павел

Количество мест ограничено!

https://vk.com

Фоторепортаж Дениса Васильева