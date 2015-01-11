«Рождественские старты». Результаты

7-го января 2017 года на ГЛК "Егоза" по традиции прошли "Рождественские старты" - соревнования по горным лыжам и сноуборду среди ветеранов и любителей в дисциплине слалом-боне.

В них приняли участие несколько десятков спортсменов из Озёрска, Кыштыма, Снежинска, Челябинска, Екатеринбурга.

Зачет проводился по 2 попыткам.

Главным судьёй соревнований был Владимир Кулешов, председатель Федерации горнолыжного спорта Озёрского городского округа.

Результаты распределись следующим образом.

Горные лыжи, женщины 50 лет и старше:

1 место - Лазарева Алевтина (Озёрск)

2 место - Золотарева Марина (Озёрск)

3 место - Степанова Нина (Озёрск)

Горные лыжи, женщины до 49 лет:

1 место - Леликова Мария (Озёрск)

2 место - Груздева Яна (Озёрск)

3 место - Колмагорцева Екатерина (Озёрск)

Горные лыжи, мальчики до 16 лет:

1 место - Черняков Сергей (Снежинск)

2 место - Краслянский Ян (Челябинск)

3 место - Быков Тимофей (Снежинск)

Горные лыжи, мужчины 65 лет и старше:

1 место - Калганов Михаил (Екатеринбург)

2 место - Пермяков Владимир (Озёрск)

3 место - Шахматов Валерий (Снежинск)

Горные лыжи, мужчины 56-64 лет:

1 место - Лыткин Сергей (Озёрск)

2 место - Васильев Владимир (Озёрск)

3 место - Степанов Андрей (Озёрск)

Горные лыжи, мужчины 36-54 лет:

1 место - Верховод Евгений (Озёрск)

2 место - Верхотурцев Андрей (Снежинск)

3 место - Мирошниченко Михаил (Снежинск)

Горные лыжи, мужчины 16-35 лет:

1 место - Колмагорцев Илья (Озёрск)

2 место - Усольцев Егор (Озёрск)

3 место - Марченко Георгий (Озёрск)

Сноуборд, женщины:

1 место - Биктимирова Карина (Озёрск)

2 место - Ломовцева Наталья (Озёрск)

3 место - Щелгачева Даша (Кыштым)

Сноуборд, женщины:

1 место - Биктимирова Карина (Озёрск)

2 место - Ломовцева Наталья (Озёрск)

3 место - Щелгачева Даша (Кыштым)

Сноуборд, мужчины:

1 место - Марк Семёнов (Озёрск)

2 место - Шишкин Лев (Озёрск)

3 место - Шувалов Андрей (Озёрск)

Поздравляем всех участников соревнований!

До встречи на горе!

http://glk-egoza.ru/