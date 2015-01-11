Идёт работа по устранению последствий коммунальной аварии

9 января в восемь часов вечера в администрацию поступила информация об обнаружении утечки холодной воды на перекрестке улиц Кирова и Строительной. Вода из колодца стекала по улице Строительной в сторону улиц Чапаева и Бажова.

В девять часов вечера на место аварии выехала аварийная бригада ММПКХ. Выяснилось, что в одном из колодцев по ул. Кирова произошла авария на сетях холодного водоснабжения. В связи с этим экстренно было отключено холодное водоснабжение в районе утечки.

Иван Сбитнев, заместитель главы администрации Озерского городского округа:

– Оперативно было принято такое решение, поскольку в случае продолжения поступления воды на дорожное полотно, при температуре воздуха на улице минус двадцать градусов, на проезжей части могла образоваться наледь, что повлияло бы на безопасность дорожного движения в этом районе. Управлением автомобильного транспорта на перекресток был направлен грейдер для уборки образовавшейся снежной массы. Ночью этот участок был посыпан противогололёдной смесью.

Как сообщили специалисты ММПКХ, в дома по улице Строительной, которые были отключены от водоснабжения в результате аварии, вода подаётся по двум вводам, таким образом без холодной воды на период ремонтно-восстановительных работ осталась половина жителей каждого дома.

Иван Сбитнев, заместитель главы администрации Озерского городского округа:

– В домах холодная вода была, временно можно было выйти из сложившейся ситуации, обратившись за помощью к соседям. Стендеры на улице не устанавливались из-за угрозы их промерзания в связи с низкой температурой воздуха, что могло привести к более серьёзным последствиям.

Сегодня утром аварийная бригада ММПКХ приступила к ремонту. Причиной аварии стало сквозное отверстие на магистральном трубопроводе.

Александр Каюрин, директор ММПКХ:

– В настоящее время специалистами ММПКХ осуществляются аварийно-восстановительные работы. Из колодца откачивается вода, произведена замена неисправного участка трубы.

По информации специалистов ММПКХ, в ходе производства ремонтных работ на магистральном трубопроводе был обнаружен ещё один порыв, для устранения которого потребуется проведение на данном участке земляных работ. В настоящее время без холодного водоснабжения в одном из домов по улице Строительной остаются жители четырёх квартир, работа по устранению последствий аварии продолжается.

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