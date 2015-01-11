В новогодние праздники ХК «Гранит» добился 100% результата

5 и 7 января ХК «Гранит» провел две игры Чемпионата Челябинской области на своем льду. Соперниками нашей команды были «Таганай» (Златоуст) и ХК «Трехгорный» из одноименного ЗАТО. На данный момент в турнире вырисовывается ситуация, которая очень похожа на ситуацию в мировом хоккее, когда чемпионское звание оспаривали всего восемь команд. Журналисты того времени (сер.50 – сер.70-х годов 20 века) делили команды на две четверки – «большую», в которую входили Канада, СССР, Чехословакия и Швеция, и «малую» (США, Финляндия, ГДР и последняя команда постоянно менялась). Так вот – чемпионство и призовые места разыгрывали исключительно команды «большой четверки».

В текущем областном чемпионате ситуация аналогичная – «большая четверка» в составе Чебаркуль, Озерск, «Политехник» и Трехгорный и все остальные, которые при удачном стечении обстоятельств могут «цапануть» очки у лидеров. Применительно к двум играм «Гранита» можно сказать, что в итоге игры с «Таганаем», если кто и сомневался, то это или самые преданные фанаты златоустовцев или люди мало разбирающиеся в хоккее.

А вот игру с Трехгорным, мне кажется, с нетерпением ждали и наши спортивные оппоненты и всякого рода околоспортивные «диванные» писаки-коментаторы. Если команды и тренерские составы Чебаркуля и Челябинска чисто со спортивной точки зрения надеялись на потерю очков «Гранитом», то «тролли» ждали шанса «прокрякать» очередную гадость в сторону команды. Ну, а теперь об играх согласно их очередности.

ХК «Гранит» (Озерск) - ХК «Таганай» (Златоуст) 11 : 1 (3:0; 4:0; 4:1)

Шайбы забросили: 6 мин – М.Куликов (В.Аникеев) 1:0; 16 мин – А.Кириллов (И.Захаров, С.Михайлов) 2:0, бол; 20 мин – Р.Шакиров (М.Куликов) 3:0; 22 мин – М.Куликов (Р.Шакиров) 4:0, бол; 25 мин – С.Михайлов ((Е.Алабугин) 5:0; 31 мин – И.Захаров (А.Демкин, Д.Петрюк) 6:0, бол; 33 мин – Р.Шакиров (Д.Климов) 7:0; 45 мин – С.Михайлов (Е.Алабугин) 8:0; 48 мин – А.Савицкий (Г.Свирепо) 9:0; 50 мин – С.Михайлов (Е.Алабугин, А.Кириллов) 10:0; 51 мин – В.Карипов (Д.Лотов) 10:1; 53 мин – Д.Петрюк (А.Демкин, И.Захаров) 11:1.

ХК «Гранит» (Озерск): Э.Сафин (с 41 мин – А.Киселев) (вр); С.Егоров - Д.Созинов; Е.Алабугин (к)-А.Кириллов - С.Михайлов; М.Ковлягин – Г.Свирепо; Д.Петрюк – А.Демкин – А.Савицкий; А.Носов – Д.Климов; В.Аникеев – М.Куликов – И.Захаров; Р.Шакиров, М.Новиков.

ХК «Таганай» (Златоуст): Д.Головин (вр); И.Егоров, К.Фаткуллин, И.Пашков, В.Бахарев, К.Валеев, М.Манаков, Е.Пономарев (защ); М.Дремин, Д.Пономарев, Я.Уфимцев, Е.Луньков, Я.Рабинович, С.Шерстнев, В.Карипов, Н.Криволапов, Д.Лотов, М.Савельев, А.Ларин, П.Найданов.

Штраф: 6 мин (С.Егоров-4 мин, Д.Климов) - 8 мин

Судьи: А.Закиров (Челябинск); О.Слободенюков, Е.Дементьев (оба – Снежинск).

5 января ЛК стадиона «Труд» г. Озерск, 300 зрителей.

Новый год начался для «Гранита» с очередной потери игрока, пошедшего на повышение. Контракт с клубом ВХЛ «ЧелМет» (Челябинск) подписал центр первой пятерки озерчан Игорь Валеев. Потеря очень серьезная, но хорошо, что в составе нашей команды есть Александр Кириллов, игрок-универсал, возможности которого ограничены, наверное, только вратарской позицией. Именно он занял место центра ударной пятерки.

Скорее всего, уже в игре с «Таганаем» тренер команды Василий Куликов моделировал игру с «Трехгоркой». На реализацию большинства постоянно подключался Игорь Захаров, один из бросков которого от синей линии просто прошил оборону и голкипера гостей, сделав счет 4:0.

В меньшинстве пробовался вариант с выходом на поле быстрых, техничных, вертких Максима Куликова и Рината Шакирова. Два периода постоянно «в давление» играли все пятерки «Гранита», а в третьем периоде, скорее всего, попытались смоделировать игру «от обороны», но у молодых игроков «Таганая» просто не хватило мощи, чтобы проводить позиционные атаки. Хотя несколько моментов у ворот «желто-черных» все-таки были созданы, но надежно в воротах сыграл Алексей Киселев, заменивший в третьем периоде Эмиля Сафина, отыгравшего на «ноль».

Шайба же в наши ворота стала результатом позиционной ошибки защитников, которые почему-то бросили «пятачок» и поехали атаковать игрока у борта. Оттуда последовала передача и игрок «Таганая», оставшийся один перед воротами, реализовал свой момент, но это было уже при счете 10:0. Сергей Михайлов быстренько восстановил разрыв в счете, оформив «хет-трик» и установив окончательный результат.

ХК «Гранит» (Озерск) - ХК «Трехгорный» (Трехгорный) 7 : 0 (3:0; 3:0; 1:0)

Шайбы забросили: 7 мин – С.Михайлов (А.Кириллов, Е.Алабугин) 1:0, бол; 10 мин – С.Михайлов (В.Шубников) 2:0; 15 мин – А.Кириллов (И.Захаров, С.Михайлов) 3:0, бол; 35 мин – А.Носов (И.Захаров, А.Кириллов) 4:0, бол; 38 мин – В.Шубников (Р.Шакиров) 5:0; 39 мин – П.Брюханов (Г.Свирепо) 6:0; 56 мин – С.Михайлов (Е.Алабугин, А.Кириллов), 7:0, мен.

ХК «Гранит» (Озерск): Э.Сафин (вр); В.Шубников – Д.Климов; Е.Алабугин (к) – А.Кириллов – С.Михайлов; М.Ковлягин – Г.Свирепо; Д.Петрюк – А.Демкин – П.Брюханов; А.Носов – Д.Созинов; В.Аникеев – М.Куликов – И.Захаров; Р.Шакиров. Зап.вр: С.Ширяев

ХК «Трехгорный» (Трехгорный): А.Кайпаев (с 11 мин – В.Леснов) (вр); Д.Бердников, П.Паньков, В.Никонов, Е.Мананков, Н.Рытенко, С.Петров, Г.Юльский (защ); К.Сотников, Э.Нажмутдинов, В.Николаев, В.Сурков, М.Ануфриев, С.Степанников, А.Синдюков.

Штраф: 20 мин (Д.Созинов – 4 мин; А.Демкин, Г.Свирепо, А.Кириллов, И.Захаров, Д.Климов, М.Куликов, Е.Алабугин) - 52 мин (22 +10 + 20)

Судьи: Д.Мальцев (Челябинск); О.Слободенюков, Е.Дементьев (оба – Снежинск)

7 января ЛК стадиона «Труд» г. Озерск, 700 зрителей.

«Гранит» провел очень качественный матч, наверное, пока лучший в сезоне. Об этом говорит и счет, и технические показатели. Блестяще были реализованы все наработки предыдущей игры с «Таганаем».

С первых секунд «Гранит» начал играть «в давление» и уже на первой минуте последовали удаления у гостей. На синюю линию вышел Игорь Захаров и первым же щелчком «подстрелил» голкипера гостей Артура Кайпаева, причем, как оказалось впоследствии, достаточно серьезно (уже через десять минут он покинул площадку, уступив место Владу Леснову).

Пока голкипер гостей приходил в себя «гранитовцы» организовали две шайбы в его ворота. Сначала первая пятерка, закружив карусель в своем стиле реализовала второе большинство (отметились результативными очками все нападающие первого звена). А еще через две с половиной минуты коронный проход из своей зоны за ворота соперника с результативной передачей на «пятак» совершил Виктор Шубников, а на «пятаке» уже дежурил все тот же Сергей Михайлов.

Вот после этого и поменялись голкиперы у гостей. Но и Леснов недолго продержался «сухим». Все та же первая пятерка «Гранита» с Захаровым на синей линии через четыре минуты после появления второго голкипера гостей реализовала очередное большинство: теперь на завершающий бросок был выведен Александр Кириллов.

Следует отметить, что и наша команда в первом периоде четырежды оставалась в меньшинстве, но великолепно действовали в отборе и удержании шайбы выходившие с защитниками Максим Куликов и Ринат Шакиров, а если их меняли Евгений Алабугин и Александр Кириллов, то они работали как компьютеры, заранее просчитывая развитие направлений атак соперника и действуя на перехватах передач с дальнейшим несильным выбросом шайбы в среднюю зону.

На последнем рубеже обороны безукоризненно действовал Эмиль Сафин. В первые десять минут второго периода гости попытались перехватить инициативу, тем более, что именно на это время у «Гранита» пришлись еще три удаления. Особенно активны в эти минуты были Евгений Мананков, Эльдар Нажмутдинов (хорошо знакомые нашим болельщикам по выступлениям за «Гранит» в прошлом сезоне), Максим Ануфриев, Александр Синдюков. Игроки «Гранита» выстояли, а во второй десятиминутке обрушили шквал атак на ворота гостей, и в течение четырех с небольшим минут решили судьбу матча.

Сначала Артем Носов страшным по силе и удивительным по точности щелчком (вратарь даже не шелохнулся) от синей линии реализовал очередное большинство «Гранита». Затем Ринат Шакиров, отобрав шайбу в средней зоне, бросил в прорыв Виктора Шубникова, который выйдя с фланга на ворота «Трехгорки» точно бросил в дальний угол и, наконец, комбинацию второго звена точно завершил Павел Брюханов.

Ну, а третий период «Гранит» играл, как и моделировал в предыдущей игре «от обороны»: казалось, что преимущество у гостей, они больше владеют шайбой, проводят позиционные атаки, но все это только казалось, т.к серьезных голевых моментов у ворот хозяев не возникало. Наши очень качественно играли в обороне, выстраивая перед игроком, владеющим шайбой своеобразную ступенчатую стену, в которой вязли и броски с дальней и средней дистанций, и попытки игроков «трехгорки» индивидуально пробиться на ударную позицию.

Более того, играя по этой схеме, первая пятерка (в меньшинстве) подловила гостей на контратаке, и Сергей Михайлов записал на свой счет второй «хет-трик» подряд, установив окончательный счет матча – 7:0!

После игр этого тура ХК «Гранит» по-прежнему занимает второе место вслед за «Звездой» из Чебаркуля, которая в игре с «Политехником» все-таки потеряла одно очко, переиграв челябинцев по буллитам. В свете этого события особое значение приобретает игра ХК «Звезда» - ХК «Гранит», которая пройдет 18 января в Чебаркуле в ЛДС им.В.Харламова.

Пресс-атташе «Ассоциации футбола и хоккея ОГО» С.Любчанский

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