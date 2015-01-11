Информация для очевидцев

В период времени с 16:30 24.12.2016 г. до 14:00 5.12.2016 года на неохраняемой стоянке, расположенной перед главным входом в ОАО «Сбербанк» по бр. Луначарского,17а в г. Озерск, неустановленный водитель, управляя неизвестным автомобилем, допустил наезд на припаркованный автомобиль «ТОЙОТА ВЕРСО», после чего скрылся с места ДТП.

В 16:15 26.12.2016 года на пр. Победы,45 в г. Озерск, неустановленный водитель, управляя неизвестным автомобилем, совершил наезд на автомобиль «НИССАН КАШКАЙ», после чего скрылся с места ДТП.

В 15:00 26.12.2016 г. на ул. Семенова,7 в г. Озерск неустановленный водитель, управляя неизвестным автомобилем, совершил наезд на стоящий автомобиль «ХОНДА ЦИВИК», после чего скрылся с места ДТП.

В период времени с 18:30 22.12..2016 года до 11:40 23.12.2016 года во дворе дома №58 по ул. Монтажников в г. Озерск неустановленный водитель, управляя неизвестным автомобилем, совершил наезд на стоящий автомобиль «ДЭУ МАТИЗ», после чего скрылся с места ДТП.

В целях установления причин ДТП убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных дорожно-транспортных происшествиях, обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефонам 2-00-10 (Дежурная часть ОГИБДД), 4-51-29 (инспектор по разбору ДТП).

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск