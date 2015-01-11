Оба озёрских театра получат финансовую поддержку из федерального бюджета

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал заявку региона на участие в федеральной программе поддержки театров малых городов. Финансовую помощь из федерального бюджета получат три муниципальных театра: два в Озерске и один в Верхнем Уфалее.

Для поддержки театров малых городов Челябинская область получит 11 млн рублей из федерального бюджета по соответствующей программе министерства культуры РФ. О формировании заявки региона для участия в федеральной программе губернатору Борису Дубровскому доложил его первый заместитель Евгений Редин. «Регион получит федеральные средства по линии министерства культуры РФ на два муниципальных театра в городе Озерск и городе Верхний Уфалей 11 млн рублей. Это федеральная программа в которой мы принимаем участие. Для муниципальных театров это очень хорошее подспорье», – подчеркнул первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин.

Отметим, участие в программе поддержки театров малых городов могут принять театры малых городов, с населением не более 300 тысяч человек. В заявку от Южного Урала попали Озерский театр драмы и комедии «Наш дом», Озерский театр кукол «Золотой петушок» и Верхнеуфалейский муниципальный театр «Вымысел».

Для справки:

Озерский театр драмы и комедии «Наш дом». История театра началась 27 января 1948 года. 28 октября того же года, спектаклем по роману Островского «Павел Корчагин» открылся первый театральный сезон. В июне 1950 года было построено новое театральное здание с просторным фойе, оборудованной по последнему слову техники сценой, помещениями для актеров и технических цехов. В настоящее время театр каждый сезон выпускается 7-8 премьер. В репертуаре театра спектакли всех жанров и на все возраста.

Озерский театр кукол был основан в 1952 году. 9 марта в театре имени Горького состоялась премьер – спектакль Конек-Горбунок. Актерская труппа не ограничивалась только детскими спектаклями, были яркие постановки и для взрослых. В начале 1977 года решением горсовета театру было присвоено собственное имя – театр кукол «Золотой петушок». 4 сентября 1978 года состоялось открытие нового здания театра. За последние годы театр почти полностью обновил свой репертуар спектаклями для детей и взрослых, разнообразными по жанрам и театральным формам. В 2015 году по итогам II Международного фестиваля театров кукол «В гостях у Мойдыся» спектакль «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду» признан «Лучшим спектаклем для детей». На областном фестивале профессиональных театров «Сцена-2015» спектакль «Ящик Пандоры» победил в номинации «Лучший актерский ансамбль».

Верхнеуфалейский муниципальный театр «Вымысел»

Название театра закрепилось после спектакля «Momento more» по произведению Зинаиды Гиппиус «Вымысел». День рождения отмечается в день открытия театрального сезона, начиная с 1996 года. Именно в этот год предоставленный театру в 1995 малый зал кинотеатра «Искра» был переоборудован в театральный. В октябре 2015 года театр отметил двадцатилетие.

Напомним, в Челябинской области 14 театров – 6 областных и 8 муниципальных. Магнитогорский театр оперы и балета, Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени Глинки, Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова, Магнитогорский драматический театр, Челябинский муниципальный театр «Манекен», театр-студия «У паровоза», Челябинский государственный областной Театр Кукол, Магнитогорский театр кукол «Буратино», Челябинский государственный драматический камерный театр, Челябинский Государственный молодежный театр, Златоустовский театр «Омнибус».

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