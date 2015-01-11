Оба озёрских театра получат финансовую поддержку из федерального бюджета

Реклама на сайте|Обратная связь Среда, 11 января, 14:15
Регистрация на сайте
Авторизация

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Светлана Пантелеева (д/с №54) о гранте Росатома. 1.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

О премьере в театре "Наш Дом"

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Стадион «Труд» онлайн Реконструкция спортплощадки ДЮСШ онлайн Егоза Егоза Егоза Егоза Проспект карла макса ДК Маяк ДК Маяк Площадь им.Броховича Нептун Нептун Нептун
Акция «Техника безопасности»
Радио
Радио «Energy»
«Авторадио—Озерск»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Январь 2017 (51)
Декабрь 2016 (281)
Ноябрь 2016 (285)
Октябрь 2016 (335)
Сентябрь 2016 (334)
Август 2016 (410)
Студия ТВ9 Озерск
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости » Культура

Оба озёрских театра получат финансовую поддержку из федерального бюджета

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал заявку региона на участие в федеральной программе поддержки театров малых городов. Финансовую помощь из федерального бюджета получат три муниципальных театра: два в Озерске и один в Верхнем Уфалее.

Для поддержки театров малых городов Челябинская область получит 11 млн рублей из федерального бюджета по соответствующей программе министерства культуры РФ. О формировании заявки региона для участия в федеральной программе губернатору Борису Дубровскому доложил его первый заместитель Евгений Редин. «Регион получит федеральные средства по линии министерства культуры РФ на два муниципальных театра в городе Озерск и городе Верхний Уфалей 11 млн рублей. Это федеральная программа в которой мы принимаем участие. Для муниципальных театров это очень хорошее подспорье», – подчеркнул первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин.

Отметим, участие в программе поддержки театров малых городов могут принять театры малых городов, с населением не более 300 тысяч человек. В заявку от Южного Урала попали Озерский театр драмы и комедии «Наш дом», Озерский театр кукол «Золотой петушок» и Верхнеуфалейский муниципальный театр «Вымысел».

Для справки:

Озерский театр драмы и комедии «Наш дом». История театра началась 27 января 1948 года. 28 октября того же года, спектаклем по роману Островского «Павел Корчагин» открылся первый театральный сезон. В июне 1950 года было построено новое театральное здание с просторным фойе, оборудованной по последнему слову техники сценой, помещениями для актеров и технических цехов. В настоящее время театр каждый сезон выпускается 7-8 премьер. В репертуаре театра спектакли всех жанров и на все возраста.

Озерский театр кукол был основан в 1952 году. 9 марта в театре имени Горького состоялась премьер – спектакль Конек-Горбунок. Актерская труппа не ограничивалась только детскими спектаклями, были яркие постановки и для взрослых. В начале 1977 года решением горсовета театру было присвоено собственное имя – театр кукол «Золотой петушок». 4 сентября 1978 года состоялось открытие нового здания театра. За последние годы театр почти полностью обновил свой репертуар спектаклями для детей и взрослых, разнообразными по жанрам и театральным формам. В 2015 году по итогам II Международного фестиваля театров кукол «В гостях у Мойдыся» спектакль «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду» признан «Лучшим спектаклем для детей». На областном фестивале профессиональных театров «Сцена-2015» спектакль «Ящик Пандоры» победил в номинации «Лучший актерский ансамбль».

Верхнеуфалейский муниципальный театр «Вымысел»

Название театра закрепилось после спектакля «Momento more» по произведению Зинаиды Гиппиус «Вымысел». День рождения отмечается в день открытия театрального сезона, начиная с 1996 года. Именно в этот год предоставленный театру в 1995 малый зал кинотеатра «Искра» был переоборудован в театральный. В октябре 2015 года театр отметил двадцатилетие.

Напомним, в Челябинской области 14 театров – 6 областных и 8 муниципальных. Магнитогорский театр оперы и балета, Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени Глинки, Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова, Магнитогорский драматический театр, Челябинский муниципальный театр «Манекен», театр-студия «У паровоза», Челябинский государственный областной Театр Кукол, Магнитогорский театр кукол «Буратино», Челябинский государственный драматический камерный театр, Челябинский Государственный молодежный театр, Златоустовский театр «Омнибус».

http://gubernator74.ru

Ключевые теги: финансовая поддержка, театры.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Поздравление от Управления культуры
» Новогодняя ночь — 2017 в Озёрске. Видео
» В Озёрске назначен главный по спорту. Видео
» Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб несовершеннолетний
» Прокуратурой приняты меры реагирования к нарушителям законодательства в сфере закупок
» Установлена личность погибшего на автопарковке. Доследственная проверка продолжается
» Кыштым — центр индустриального туризма. ВИДЕО
Обсуждаемые новости
» Они присягнули Родине
» Новогодняя ночь — 2017 в Озёрске. Видео
» Округ не останется без ледовых городков, но недобросовестный подрядчик будет наказан
» На новогодние праздники в Озёрске мероприятия были на любой вкус
» «Золушка» — лауреат I степени на конкурсе «Браво, дети!»
» Странный плов из Андижана
» Утверждён главный финансовый документ округа на 2017 год

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, не про Озерск но интересно, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, фестиваль, футбол, хоккей, экология, юные таланты

Показать все теги