Конкурс театра «Наш дом». Битва фотографов

Бейте в барабаны, поднимайте знамена, трубите полный сбор! В театре драмы и комедии «Наш дом» начинается грандиозная битва! На поле боя сойдутся театральные фотографы!

Фотография спектакля – искусство тонкое, требующее особого мастерства, художественного вкуса и творческого вдохновения. Съемка в театре – одно из самых сложных направлений фотографии: постоянная смена освещения, динамическая картинка, строгие правила поведения в театральном зале. Перемещения по залу и пользование фотовспышкой категорически запрещены, дабы не мешать зрителям получать удовольствие от спектакля.

За последние несколько лет в архивах озерского театра драмы накопилась целая сокровищница театральных фотографий. Среди фотографов «Нашего дома» есть давние друзья театра, успевшие запечатлеть все или почти все постановки. Кто-то попробовал свои силы лишь на нескольких спектаклях. Есть и такие, кто совсем недавно занялся искусством театральной фотографии. К участию в битве приглашаются не только озерские мастера, но фотографы из Челябинска. Кроме фотографий спектаклей будут состязания фотографий других театральных событий, зрителей.

ПРАВИЛА БИТВЫ:

Конкурс стартует 11 января и продлится до конца 69-го театрального сезона. Каждую среду в группе ВКонтакте https://vk.com/teatr_ozersk будет появляться подборка фотографий разных авторов одного из репертуарных спектаклей ближайших выходных. Возможны дополнительные битвы фотографий зрителей, театральных событий (не спектаклей) и др. Фотограф-победитель каждого тура получает балл.

А СУДЬИ КТО?

Определять победителя каждого тура будет жюри, в состав которого войдут два представителя театра, два зрителя и фотограф. Еще один голос добавит голосование в группе. Репосты разрешены, но накрутки в пользу кого-то из участников будут отслеживаться, а нечестно добытые голоса не засчитаются. Состав жюри обновляется каждую неделю, так что принять участие в определении победителя сможет максимально большой круг театралов!

Вниманию фотографов, желающих присоединиться к битве, а также зрителей, мечтающих принять участие в определении победителя! С предложениями можно обратиться на эл.почту театра [email protected] или к организатору конкурса Юлии Клепиковой https://vk.com/id20158089. Всегда рады новым участникам и сочувствующим!

В мае, на закрытии 69-го театрального сезона фотограф-победитель получит приз, а что это будет – объявим дополнительно!

Юлия Клепикова