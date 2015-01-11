Погружение в крещенскую воду – добрая традиция

В этом году местом проведения массового мероприятия, связанного с выходом на лед и купанием в проруби озерчан, снова станет городской пляж «Нептун», в районе новой набережной озера Иртяш.

Согласно постановлению, подписанному главой администрации Евгением Щербаковым, при подготовке к православному празднику Крещение Господне особое внимание должно быть уделено обеспечению безопасности людей и созданию достойных условий для совершения обряда.

На акватории водоема решено оборудовать прорубь глубиной полтора метра, рядом - установить палатки с обогревом для переодевания и «Световую башню». На берегу расчищается площадка для парковки автомобилей (выезд на лед озера Иртяш транспорта запрещен!).

Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и правил дорожного движения, власти округа обратились за поддержкой к Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск. Вместе с полицейскими контролировать ситуацию будут муниципальные спасатели, которые, если потребуется, окажут первую помощь всем нуждающимся и вызовут медиков.

Установлено время организованного купания - с 21.00 часа 18 января (среды) до 03.00 часов 19 января (четверга).

МБУ «Парк культуры и отдыха» поручено организовать уборку территории до и после массового мероприятия.

Культовая часть православного праздника Крещения Господня состоится в Храме Покрова Пресвятой Богородицы г. Озерска.

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Фото из архива.