Вещества растительного происхождения, изъятые полицейскими у двоих горожан, отправлены на экспертизу

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 119 происшествий, возбуждено 21 уголовное дело, раскрыто 11.

12 января в полицию обратилась жительница Озерска с заявлением по факту кражи неизвестным лицом 20 декабря 2016 года имущества из ее квартиры, а именно, портативного телевизора – DVD плеера и сотового телефона. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по «горячим» следам сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении данной кражи. Им оказался местный житель, 1979 года рождения. Задержанный дал признательные показания, следствие продолжается.

В этот же день оперативники в ходе проведения специального мероприятия на ул. Калинина задержали молодого человека, у которого при себе находилось вещество растительного происхождения, а также электронные весы. Изъятое вещество направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В вечернее время 12 января наряд ДПС на ул. Заводская остановили автомобиль, в салоне которого находился мужчина, у которого в ходе досмотра был обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения. По данному факту проводится проверка.

Приглашаем на службу в полицию!

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области объявляет о наборе на службу молодых людей в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, имеющих среднее образование, на службу в патрульно-постовую службу полиции.

По вопросам трудоустройства в полицию можно обратиться по телефонам: 2-59-12.

Для сотрудников полиции гарантированы: достойная зарплата, ежегодный бесплатный проезд по России сотрудника и одного члена его семьи к месту отпуска и обратно, льготная пенсия после 20 лет выслуги, возможность получения высшего образования за счет МВД России, а также единовременная социальная выплата на улучшение жилищных условий после десяти лет выслуги.

Электронное МВД

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на портале Госуслуг ( http://www.gosuslugi.ru/ ), вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Вместе с тем информируем, что возможность обратиться с заявлением, жалобой или предложением в сети Интернет реализована в каждом территориальном органе МВД России. Выбрать необходимое подразделение МВД России возможно по адресу: http://mvd.ru/contacts/sites либо пройти по ссылке: https://74.mvd.ru/request_main (ГУ МВД России по Челябинской области)

Перечень государственных услуг, оказываемых МВД в электронном виде: https://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/10000001197.html#!_services

Внимание!

Если Вы столкнулись с фактами нарушений своих прав со стороны сотрудников полиции, злоупотребления и превышения ими должностных полномочий, а также в случае отказа в приеме, оформлении и регистрации заявления, сообщения о преступлениях и происшествиях просим незамедлительно проинформировать об этом по «телефонам доверия», которые работают в круглосуточном режиме:

телефон «горячей линии МВД» - 8(351)2688594;

в Управлении – 2-00-50.

Также по указанным номерам Вы можете сообщить любую информацию о преступлениях и правонарушениях. Все поступившие сообщения незамедлительно передаются в дежурную часть для незамедлительной регистрации и доклада начальнику Управления.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 12 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 20 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 36 выездов.

Было составлено 551 административных протоколов:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 33 протокола;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 38 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 76 протоколов.

Осуществлено 2 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотр места происшествия.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск