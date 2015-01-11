Вещества растительного происхождения, изъятые полицейскими у двоих горожан, отправлены на экспертизу

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Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

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Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Светлана Пантелеева (д/с №54) о гранте Росатома. 1.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

О премьере в театре "Наш Дом"

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
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| Происшествия

Вещества растительного происхождения, изъятые полицейскими у двоих горожан, отправлены на экспертизу

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 119 происшествий, возбуждено 21 уголовное дело, раскрыто 11.

12 января в полицию обратилась жительница Озерска с заявлением по факту кражи неизвестным лицом 20 декабря 2016 года имущества из ее квартиры, а именно, портативного телевизора – DVD плеера и сотового телефона. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по «горячим» следам сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении данной кражи. Им оказался местный житель, 1979 года рождения. Задержанный дал признательные показания, следствие продолжается.

В этот же день оперативники в ходе проведения специального мероприятия на ул. Калинина задержали молодого человека, у которого при себе находилось вещество растительного происхождения, а также электронные весы. Изъятое вещество направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В вечернее время 12 января наряд ДПС на ул. Заводская остановили автомобиль, в салоне которого находился мужчина, у которого в ходе досмотра был обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения. По данному факту проводится проверка.

Приглашаем на службу в полицию!

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области объявляет о наборе на службу молодых людей в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, имеющих среднее образование, на службу в патрульно-постовую службу полиции.

По вопросам трудоустройства в полицию можно обратиться по телефонам: 2-59-12.

Для сотрудников полиции гарантированы: достойная зарплата, ежегодный бесплатный проезд по России сотрудника и одного члена его семьи к месту отпуска и обратно, льготная пенсия после 20 лет выслуги, возможность получения высшего образования за счет МВД России, а также единовременная социальная выплата на улучшение жилищных условий после десяти лет выслуги.

Электронное МВД

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на портале Госуслуг ( http://www.gosuslugi.ru/ ), вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Вместе с тем информируем, что возможность обратиться с заявлением, жалобой или предложением в сети Интернет реализована в каждом территориальном органе МВД России. Выбрать необходимое подразделение МВД России возможно по адресу: http://mvd.ru/contacts/sites либо пройти по ссылке: https://74.mvd.ru/request_main (ГУ МВД России по Челябинской области)

Перечень государственных услуг, оказываемых МВД в электронном виде: https://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/10000001197.html#!_services

Внимание!

Если Вы столкнулись с фактами нарушений своих прав со стороны сотрудников полиции, злоупотребления и превышения ими должностных полномочий, а также в случае отказа в приеме, оформлении и регистрации заявления, сообщения о преступлениях и происшествиях просим незамедлительно проинформировать об этом по «телефонам доверия», которые работают в круглосуточном режиме:

телефон «горячей линии МВД» - 8(351)2688594;

в Управлении – 2-00-50.

Также по указанным номерам Вы можете сообщить любую информацию о преступлениях и правонарушениях. Все поступившие сообщения незамедлительно передаются в дежурную часть для незамедлительной регистрации и доклада начальнику Управления.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 12 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 20 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 36 выездов.

Было составлено 551 административных протоколов:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 33 протокола;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 38 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 76 протоколов.

Осуществлено 2 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотр места происшествия.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск

Ключевые теги: сводка происшествий и преступлений.

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