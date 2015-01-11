Власти Златоуста потребовали усилить контроль над уборкой снега, наледи и сколу сосулек

Глава Златоустовского городского округа Вячеслав Жилин акцентировал внимание управляющих компаний на уборке снега, наледи на тротуарах и дорогах, а также на ликвидации сосулек с крыш и карнизов, сообщает пресс-служба администрации Златоустовского городского округа. Глава округа Вячеслав Жилин накануне на аппаратном совещании высказал замечания ответственным исполнителям по очистке дорог, состоянию катков и детских городков. «Катки должны содержаться надлежащим образом. Работы по уборке снега, безусловно, ведутся, но далеко не идеально, о чем свидетельствуют жалобы от жителей», – подчеркнул глава. По поручению руководителя муниципалитета коммунальщики должны представить предложения по улучшению качества очистки, а руководители территориальных отделов – усилить мониторинг за состоянием дорог. Кроме того, Вячеслав Жилин поручил территориальным отделам по всем районам города усилить контроль за работой управляющих компаний по ликвидации наледи, сосулек с крыш и карнизов. Территориальщики направили соответствующие письма в адрес управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК с указанием на необходимость своевременно убирать снег с крыш многоквартирных домов. Для очистки кровель от наледи и снежных покровов жителям необходимо обращаться в свою управляющую организацию.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/vlasti-zlatousta-potrebovali-usilit-kontrol-nad-uborkoy-snega-naledi-i-skolu-sosulek-36536