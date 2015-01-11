Власти Златоуста потребовали усилить контроль над уборкой снега, наледи и сколу сосулек

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Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

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А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

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И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

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Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

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Сокращаем все, что можно! 14.12.15

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Власти Златоуста потребовали усилить контроль над уборкой снега, наледи и сколу сосулек

Глава Златоустовского городского округа Вячеслав Жилин  акцентировал внимание управляющих компаний на уборке снега, наледи на тротуарах и дорогах, а также на ликвидации сосулек с крыш и карнизов, сообщает пресс-служба администрации Златоустовского городского округа. Глава округа Вячеслав Жилин накануне на аппаратном совещании высказал замечания ответственным исполнителям по очистке дорог, состоянию катков и детских городков. «Катки должны содержаться надлежащим образом. Работы по уборке снега, безусловно, ведутся, но далеко не идеально, о чем свидетельствуют жалобы от жителей», – подчеркнул глава. По поручению руководителя муниципалитета коммунальщики должны представить предложения по улучшению качества очистки, а руководители территориальных отделов – усилить мониторинг за состоянием дорог. Кроме того, Вячеслав Жилин поручил территориальным отделам по всем районам города усилить контроль за работой управляющих компаний по ликвидации наледи, сосулек с крыш и карнизов. Территориальщики направили соответствующие письма в адрес управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК с указанием на необходимость своевременно убирать снег с крыш многоквартирных домов. Для очистки кровель от наледи и снежных покровов жителям необходимо обращаться в свою управляющую организацию.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/vlasti-zlatousta-potrebovali-usilit-kontrol-nad-uborkoy-snega-naledi-i-skolu-sosulek-36536

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