Городское собрание для родителей выпускников 11 – классов 2017 года

19 января в актовом зале МБУ ДО «ДТДиМ» начальником Управления образования Л.В. Горбуновой и начальником отдела общего и дополнительного образования А.Б. Теплыгиной проведено городское родительское собрание по организации подготовки и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 11 – классов 2017 года.

На собрании присутствовало 235 самых заинтересованных родителей одиннадцатиклассников. От школы №41 (п.Новогорный) участвовал только представитель родительского комитета, который всю информацию записал на электронный носитель и представит ее на классном собрании всем родителям на следующей неделе.

Л.В. Горбунова в своем выступлении рассказала об общей готовности школ округа к ГИА – 2017:

«В 2017 году 370 выпускников. В этом году отсутствуют выпускные классы в школах №№29,36, так как именно с ныне обучающихся 11 - классников для всех последующих классов этих школ выпускным будет считаться 12 класс.

Ежегодно к количеству школьников - участников ГИА (в форме ЕГЭ) присоединяются выпускники прошлых лет – от 20 до 30 человек. На сегодня уже зарегистрировано 9 заявлений.

Для проведения ГИА планируется организация работы четырех пунктов проведения экзаменов (ППЭ): два пункта для проведения ГИА в форме ЕГЭ и два пункта – ГИА в форме ГВЭ.

ППЭ для ЕГЭ будут работать на площадках тех же школ, что и в предыдущие годы: МБОУ СОШ №32 и МБОУ СОШ №33. Для обучающихся по медицинским показаниям - три аудитории для спецрассадки.

Все озерские ППЭ соответствуют обязательным требованиям к помещениям ППЭ: имеются стационарные и переносные металлоискатели; все аудитории, включая и штаб, оснащены видеонаблюдением, оборудование находится в рабочем состоянии. Видеонаблюдение осуществляется в режиме oф-лайн, но с 2017 года переходим на oн-лайн – наблюдение.

Оба ППЭ будут на 100% оснащены устройствами подавления сигналов подвижной связи.

На базе школы №32 помимо экзаменов по русскому языку и математике (базовой и профильной), проводится также экзамен по иностранным языкам. В связи с этим пункт оснащен всем необходимым оборудованием для проведения устной части по иностранным языкам. В пяти аудиториях для проведения устной части «Говорение» устанавливаются по 4 АРМ (станции записи устных ответов) для 20-и рабочих мест (+ 2 резервные).

В 2017 году дополнительно для оснащения аудиторий ЕГЭ по иностранным языкам при школе №32 будет приобретено 5 рабочих станций ЕГЭ, 15 гарнитур, 2-а резервных внешних CD-ROM, 1 резервный USB - модем.

В ППЭ при школе №33 помимо двух обязательных экзаменов проводятся все экзамены по выбору (за исключением иностранного языка). Именно в этом пункте уже не первый год реализуется технология «печати КИМ в аудиториях», в связи с чем, 15 (из 20-и) аудиторий оснащены станциями печати КИМ.

В 2017 году запланировано дооснащение и обновление компьютерного оборудования данного ППЭ (колонки, мониторы, системные блоки, картриджи, МФУ, DVD - диски).

В связи с заявкой Озерского городского округа на участие в реализации технологии «сканирование ЭМ в штабе ППЭ» запланировано приобретение в 2017 году двух станций сканирования для обоих ППЭ.

Для работы каждого ППЭ предусмотрено финансирование приобретения канцелярских товаров и медикаментов.

ППЭ ГВЭ – их два.

На базе МБОУ «ВСШ №201» при исправительном учреждении

Оснащение данного ППЭ отличается спецификой учреждения. Для проведения экзаменов используется 2 аудитории.

МБОУ «Школа №29» - этот пункт обеспечивает организацию ГИА в форме ГВЭ для всех выпускников округа, заявившихся на данную форму сдачи экзаменов. В пункте - 3 аудитории и один штаб. Количество аудиторий для спецрассадки определяется в зависимости от особенностей здоровья участников ГВЭ и их потребностей. Все аудитории оснащены видеосвязью, имеется переносной металлоискатель.

Таким образом, Озерский городской округ готов в целом к проведению ГИА в 2017 году».

А.Б Теплыгина познакомила родителей с информацией о сроках и формах сдачи ГИА, изменениях в содержании КИМ по ряду предметов, проинструктировала, как и до какого срока их дети должны написать заявление на участие в ЕГЭ.

По окончании собрания родители в индивидуальном порядке получили ответы на интересующие их вопросы.

http://gorono-ozersk.ru