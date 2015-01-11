И пусть печальная статистика отдохнет

Мы знаем: время растяжимо.

Оно зависит от того,

Какого рода содержимым

Вы наполняете его.

С.Маршак

Психологи бьют тревогу. По данным исследований современная семья проводит вместе с ребенком не больше 8-ми часов в неделю. В будние дни на общение родителей с детьми приходится около получаса, а в выходные дети и родители в среднем контактируют по два с половиной часа, да и это время зачастую уходит на молчаливое сидение перед телевизором/компьютером или просто отдых в тишине.

Это катастрофически мало. Семья – первое окружение, под влиянием которого формируется характер, главные ценности и стиль всей последующей жизни. Недополученное в детстве, если и восполняется, то с большим трудом. Самое грустное, что в большинстве благополучных семей это прекрасно понимают, но не знают как вырваться из замкнутого круга. Время неумолимо утекает сквозь пальцы: работа, магазин, домашние заботы, а в выходной, как говаривал один мой знакомый, хочется тупо отлежаться… Так проходят годы, дети подрастают, и наступает момент, когда они перестают стремиться к общению с родителями. Так теряется связь между поколениями.

Но пусть печальная статистика немножко отдохнет, потому что сегодня речь пойдет о театральном классе Лицея №23, который не вписывается в рамки общих выводов. Расскажем обо все по порядку. С сентября 2016 года в рамках совместного проекта театра драмы и комедии «Наш дом» с Управлением образования, заработал Театральный портал. В числе нововведений – определено 11 театральных классов. Разные школы, возраст, степень знакомства с театром. Начали с бесед, походов в театр, обсуждений, экскурсий по закулисью. Впереди викторины, встречи с артистами, тренинги и финальная битва между театральными классами разных школ.

С самого начала замысел программы театральных классов предполагал участие родителей. Это напрашивалось само собой. Театр в помощь – как прекрасное средство отдыха с пользой для души, единения семьи, общих интересов, воспитания без упреков и назидания. Конечно, не все оказалось так просто, тут со статистикой не поспоришь. На родительских собраниях рассказы о проекте, предложения сходить на совместную с детьми экскурсию в театр, устроить театральную битву воспринимались на «Ура». Желание есть, а вот с возможностями не все так гладко. На практике планы вытащить родителей вместе с детьми на экскурсию срывались процентов на 80. Не так просто вырваться из житейской вертушки…

Тем больше поразил второй класс Лицея №23 под руководством Ирины Серафимовны Малышевой, которые в один прекрасный предновогодний вечер явились в театр почти в полном составе! Счастливые дети привели в театр не только родителей, но даже бабушек с дедушками. Пожалуй, более массового нашествия на закулисье вся история театра драмы и комедии «Наш дом» еще не знала. Длинной вереницей следовали мы от гримерного цеха к сцене, где стояла тогда еще никем из публики невиданная декорация спектакля «Шутки в глухомани», а на столах было разложено вкуснейшее бутафорское сало. В костюмерке мерили шляпы, заглянули в трюм и на колосники, по дороге устроили мини-битву детей с родителями – отгадывали из какого спектакля встречаемые на пути декорации, костюмы, бутафория. Близкое знакомство с театром чувствовалось на каждому шагу.

Поразительно дружный класс. Обратила на это внимание еще в самую первую встречу, в октябре. Живые, свободные и, в то же время, хорошо дисциплинированные. Очень теплая, по-семейному доброжелательная обстановка в этом коллективе. На экскурсии это впечатление только подтвердилось. Впереди у нас с этим классом еще много интересного – викторины, беседы, встречи с артистами и финальная встреча с театральными классами из других школ города. Но это будет уже совсем другая история, следите за новостями!

Юлия Клепикова

http://www.teatr-ozersk.ru