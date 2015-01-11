И пусть печальная статистика отдохнет

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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

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Зрители о "Трамвае "Желание"

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В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

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И пусть печальная статистика отдохнет

Мы знаем: время растяжимо.

Оно зависит от того,

Какого рода содержимым

Вы наполняете его.

С.Маршак

И пусть печальная статистика отдохнет

Психологи бьют тревогу. По данным исследований современная семья проводит вместе с ребенком не больше 8-ми часов в неделю. В будние дни на общение родителей с детьми приходится около получаса, а в выходные дети и родители в среднем контактируют по два с половиной часа, да и это время зачастую уходит на молчаливое сидение перед телевизором/компьютером или просто отдых в тишине.

Это катастрофически мало. Семья – первое окружение, под влиянием которого формируется характер, главные ценности и стиль всей последующей жизни. Недополученное в детстве, если и восполняется, то с большим трудом. Самое грустное, что в большинстве благополучных семей это прекрасно понимают, но не знают как вырваться из замкнутого круга. Время неумолимо утекает сквозь пальцы: работа, магазин, домашние заботы, а в выходной, как говаривал один мой знакомый, хочется тупо отлежаться… Так проходят годы, дети подрастают, и наступает момент, когда они перестают стремиться к общению с родителями. Так теряется связь между поколениями.

И пусть печальная статистика отдохнет

Но пусть печальная статистика немножко отдохнет, потому что сегодня речь пойдет о театральном классе Лицея №23, который не вписывается в рамки общих выводов. Расскажем обо все по порядку. С сентября 2016 года в рамках совместного проекта театра драмы и комедии «Наш дом» с Управлением образования, заработал Театральный портал. В числе нововведений – определено 11 театральных классов. Разные школы, возраст, степень знакомства с театром. Начали с бесед, походов в театр, обсуждений, экскурсий по закулисью. Впереди викторины, встречи с артистами, тренинги и финальная битва между театральными классами разных школ.

И пусть печальная статистика отдохнет

С самого начала замысел программы театральных классов предполагал участие родителей. Это напрашивалось само собой. Театр в помощь – как прекрасное средство отдыха с пользой для души, единения семьи, общих интересов, воспитания без упреков и назидания. Конечно, не все оказалось так просто, тут со статистикой не поспоришь. На родительских собраниях рассказы о проекте, предложения сходить на совместную с детьми экскурсию в театр, устроить театральную битву воспринимались на «Ура». Желание есть, а вот с возможностями не все так гладко. На практике планы вытащить родителей вместе с детьми на экскурсию срывались процентов на 80. Не так просто вырваться из житейской вертушки…

И пусть печальная статистика отдохнет

Тем больше поразил второй класс Лицея №23 под руководством Ирины Серафимовны Малышевой, которые в один прекрасный предновогодний вечер явились в театр почти в полном составе! Счастливые дети привели в театр не только родителей, но даже бабушек с дедушками. Пожалуй, более массового нашествия на закулисье вся история театра драмы и комедии «Наш дом» еще не знала. Длинной вереницей следовали мы от гримерного цеха к сцене, где стояла тогда еще никем из публики невиданная декорация спектакля «Шутки в глухомани», а на столах было разложено вкуснейшее бутафорское сало. В костюмерке мерили шляпы, заглянули в трюм и на колосники, по дороге устроили мини-битву детей с родителями – отгадывали из какого спектакля встречаемые на пути декорации, костюмы, бутафория. Близкое знакомство с театром чувствовалось на каждому шагу.

И пусть печальная статистика отдохнет

Поразительно дружный класс. Обратила на это внимание еще в самую первую встречу, в октябре. Живые, свободные и, в то же время, хорошо дисциплинированные. Очень теплая, по-семейному доброжелательная обстановка в этом коллективе. На экскурсии это впечатление только подтвердилось. Впереди у нас с этим классом еще много интересного – викторины, беседы, встречи с артистами и финальная встреча с театральными классами из других школ города. Но это будет уже совсем другая история, следите за новостями!

Юлия Клепикова

http://www.teatr-ozersk.ru

Ключевые теги: театральный портал.

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