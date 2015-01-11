Структура ядерного оружейного комплекса Росатома будет усовершенствована

Структура ядерного оружейного комплекса (ЯОК) Госкорпорации "Росатом" будет усовершенствована путем объединения ряда его предприятий, соответствующий указ Президента РФ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, это делается в целях повышения эффективности использования потенциала отечественного ЯОК.

Ядерный оружейный комплекс Росатома обеспечивает реализацию РФ политики ядерного сдерживания, осуществляя свою деятельность совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.

Согласно указу, к "Производственному объединению "Маяк" (Озерск, Челябинская область) присоединяется предприятие "Базальт" (поселок Расково, Саратовская область). К Российскому федеральному ядерному центру — Всероссийскому научно-исследовательскому институту экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) присоединяется Научно-исследовательский институт измерительных систем имени Седакова (НИИИС, Нижний Новгород), а к Российскому федеральному ядерному центру — Всероссийскому научно-исследовательскому институту технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская область) присоединяется Всероссийский электротехнический институт имени Ленина (ВЭИ, Москва) и Опытный завод ВЭИ.

Правительству РФ поручается в течение двух лет обеспечить эту реорганизацию.

"Маяк" — первый промышленный объект отечественной атомной отрасли, был создан для наработки плутония по программе создания советского ядерного оружия. Сейчас "Маяк" выполняет государственный оборонный заказ по производству компонентов современного ядерного оружия. Другие приоритетные направления работы "Маяка" — переработка облученного ядерного топлива атомных реакторов, производство изотопов и средств радиационного контроля.

Основная задача предприятия "Базальт" — обеспечение предприятий российской атомной отрасли продукцией из стратегически важного металла бериллия.

РФЯЦ-ВНИИЭФ — крупнейший в России научно-исследовательский институт, решающий сложные задачи оборонного, научного и народнохозяйственного значения. Основанный 9 апреля 1946 года, институт (тогда он назывался "Конструкторское бюро-11") внес определяющий вклад в создание ядерного и термоядерного оружия в СССР и в ликвидацию атомной монополии США. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. Главная задача РФЯЦ-ВНИИЭФ сегодня — обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России. Саровский ядерный центр также активно создает собственные "гражданские" продукты и технологии для разных отраслей отечественной промышленности.

РФЯЦ–ВНИИТФ решает научно-технические задачи по разработке и испытанию ядерных зарядов и ядерных боеприпасов стратегического и тактического назначения, мирного использования ядерной и термоядерной энергии, проведение фундаментальных и прикладных исследований в области газодинамики, турбулентности и физики высоких плотностей энергии.

В числе основных направлений работы НИИИС — проведение исследований, разработка, изготовление приборов и систем автоматики в интересах Росатома и Министерства обороны РФ, разработка, изготовление и внедрение программно-технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом атомных электростанций.

Основные направления деятельности ВЭИ — создание высоковольтной техники, силового и электротехнического оборудования, комплексных систем автоматизации, электроники различного назначения.

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