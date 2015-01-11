«СССР» проник в «Русь»

Как известно на территории Озерска действуют законы Российской Федерации. Это я так, на всякий случай, если кто не в курсе.

Действует и «Закон о свободе совести».

В связи с этим там, далеко и высоко, не в Озерске, регистрируется как религиозная организация любое объединение, подходящее по формальным признакам, прописанным в уставе претендента.

Так в Озерске появились представители так называемого «Союза Сотворцов Святой Руси». О том, что это за секта желающие могут ознакомиться на сайте http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5245/ или http://iriney.ru/postsovetskie/maslov-(soyuz-sotvorczov-svyatoj-rusi)/.

Секта Маслова была создана 12 декабря 2012 года. Спустя год Минюст обратился в суд с просьбой признать движение экстремистским в связи с неоднократным грубым нарушением законов. Суд признал экстремистскими четыре книги авторства Леонида Маслова, которые были размещены на сайте организации.

А 19 октября 2015 года Верховный Суд Российской Федерации вынес решение ликвидировать Общероссийское Общественное Движение содействия духовному развитию населения «За Государственность и Духовное возрождение Святой Руси» и его структурные подразделения с исключением из Единого государственного реестра юридических лиц.

В апреле 2016 года Апелляционная коллегия Верховного суда РФ оставила без изменений жалобу Общероссийского Общественного Движения содействия духовному развитию населения "За Государственность и Духовное возрождение Святой Руси" (он же - «Союз Сотворцов Святой Руси»). Организацию признали экстремистской и ликвидируют, передал корреспондент "Совершенно секретно" из зала суда.

Дальше, как в старом анекдоте: бороду-то сбрили, а умище-то куда?

Организацию-то ликвидировали, а идеи «Лёнины» живут и побеждают. Отдельных граждан побеждают. Да и «наглядных материалов» наштамповано изрядно.

И вот, в магазине «Русь», что на проспекте Карла Маркса, добрые «масловцы» абсолютно бескорыстно разложили на рекламном стеллаже буклетики организации, закрытой уже на территории Российской Федерации (а значит, и Озерска, где, как мы помним, действуют российские законы).

Вряд ли руководство магазина принадлежит к адептам «контактера» Маслова, скорее всего, просто не углядели. А напрасно. Не помешает, наверное, контролировать помещения не только с целью выявления бесхозных сумок, но и бесхозных листовок. Иная бумажка не хуже бомбы может подставить под подозрение в экстремизме. Времена нынче нервные…

Александр Волынцев