В Челябинске провели ликбез для пенсионеров о правилах получения бесплатной медицинской помощи по полису ОМС

Заместитель директора ТФОМС Челябинской области Татьяна Инсарская встретилась со слушателями народного университета общества «Знание» и разъяснила пожилым южноуральцам правила получения бесплатной медицинской помощи по полису ОМС, сообщает пресс-служба фонда. В своем полуторачасовом выступлении представитель фонда остановилась на наиболее актуальных вопросах, связанных с получением бесплатной медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования. Заместитель директора ТФОМС Челябинской области Татьяна Инсарская подробно рассказала слушателям народного университета общества «Знание» о видах медицинской помощи, которые оказываются в рамках ОМС, об установленных сроках ожидания амбулаторной и специализированной медицинской помощи, правах и обязанностях застрахованных граждан, работе страховых медицинских организаций, а также о разграничении оказания платных и бесплатных медицинских услуг. «Задачей фонда ОМС является не только финансирование медицинской помощи, но и обеспечение и защита прав застрахованных лиц, – отметила Татьяна Инсарская. – Поэтому особое внимание мы уделяем повышению правовой грамотности населения, просвещению, прежде всего, самых уязвимых категорий граждан – пенсионеров, людей пожилого возраста, так как именно они являются основными потребителями медицинских услуг». Особое внимание было уделено вопросам профилактики заболеваний. По словам замдиректора фонда, на сегодняшний день государство предоставляет возможность населению проверить состояние своего здоровья абсолютно бесплатно, для этого застрахованному по ОМС гражданину необходимо обратиться в свою поликлинику по месту жительства, где ему будет предложено по полису ОМС пройти диспансеризацию, профилактический осмотр или посетить центр здоровья. Профилактика заболеваний играет важную роль в сохранении здоровья и снижении уровня смертности населения, так как позволяет выявить опасные заболевания на ранней стадии и своевременно начать необходимое лечение. «Лекция о правах и обязанностях граждан в сфере ОМС организована по многочисленным просьбам наших слушателей, – говорит директор лектория общества «Знание» Галина Тиканова. – Информация о получении бесплатной медицинской помощи очень актуальна и полезна для наших слушателей – преимущественно людей пожилого возраста – и мы обязательно продолжим проведение подобных информационных мероприятий». Все слушатели получили информационные материалы, подготовленные ТФОМС Челябинской области, в которых обобщена информация о порядке получения бесплатной медицинской помощи, а также приведены «полезные» номера телефонов ТФОМС и страховых медицинских организаций, работающих в сфере ОМС региона.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-proveli-likbez-dlya-pensionerov-o-pravilah-polucheniya-besplatnoy-36657