Озерские общественники приняли участие в операции «Район»

С 27 по 28 января 2016 года на территории Озерского городского округа в целях стабилизации оперативной обстановки, профилактики, пресечения и раскрытия преступлений, выявления административных правонарушений и обеспечения безопасности граждан сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район».

В мероприятии приняли участие представители народных дружин «Озерская» и «Озерские автомобилисты», а также Общественный совет при УМВД, сотрудники администрации округа, частных охранных предприятий и иных взаимодействующих структур.

В ходе проведения мероприятия сотрудники полиции раскрыли 5 преступлений, задержали 3 лица, находящихся в розыске.

Выявлено 110 административных правонарушений, из них в области дорожного движения – 42, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность – 44, в том числе за уклонение от исполнения административного наказания – 9, за иные правонарушения – 24.

Сотрудники по делам несовершеннолетних выявили 1 факт реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, на продавца составлен административный протокол.

В ходе отработки жилого сектора участковые уполномоченные полиции проверили 27 мест концентрации правонарушителей, 169 лиц подучетной категории, из них 42 лица, состоящих под административным надзором. При проверке условий хранения гражданского оружия за нарушение правил хранения оружия, было изъято 3 единицы оружия.

Сотрудники полиции в ходе проведения операции «Район» изъяли 1,73 грамма наркотических средств растительного происхождения (диацетилморфин).

Подобные мероприятия озерская полиция проводит на постоянной основе.

Пресс-служба УМВД