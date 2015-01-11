Озерчане достойно представили округ на фестивале ГТО

4 февраля в г. Челябинск на базе МБУ ЛК им. Е. Елесиной состоялся II этап областного зимнего фестиваля ГТО.
Фестиваль проходил среди населения Челябинской области (все города и районы).
Участники выполняли такие виды испытаний, как: подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лёжа на спине, стрельба из электронного оружия.
Победители и призеры Фестиваля определятся в ближайшее время, по сумме очков в командном первенстве Комплекса ГТО, набранных всеми участниками в видах тестовых испытаний возрастных ступеней.
Честь Озерского городского округа защищала сборная команда в составе 20 человек – (1 мужчина, 1 женщина в каждой возрастной ступени):
II ступень (9-10 лет):
Стринжа Екатерина (МБОУ СОШ №41)
Иктисамов Данила (МБОУ СОШ №41),
III ступень (11-12 лет):
Степанова Александра (МБОУ СОШ №41)
Юсупов Антон (МБОУ СОШ №38),
IV ступень (13-15 лет):
Поскотинова Анастасия (МБОУ «Лицей №39»)
Савельев Дмитрий (МБОУ СОШ №41),
V ступень (16-17 лет):
Коровина Алина (МБОУ СОШ №41)
Коровин Алексей (МБОУ СОШ №41),
VI ступень (18-29 лет):
Рахимов Эльдар
Шакирова Инесса (МБОУ СОШ №35),
VII ступень (30-39 лет):
Полубехина Татьяна (МБУ «Арена»)
Ситников Юрий (ФГУП ПО «Маяк»),
VIII ступень (40-49 лет):
Чибисов Артём (МБУ ДО «ДЮСШ»)
Безрукова Наталья (в/ч 3446),
IX ступень (50-59 лет):
Аллин Владимир (пенсионер)
Бахметьева Людмила,
X ступень (60-69 лет):
Устинов Виктор (пенсионер)
Летягина Гульниса (МБОУ ДО «ДЮСШ»),
XI ступень (70 лет и старше):
Кириллов Александр (пенсионер)
Лимонова Тамара (пенсионер).
Хочется отметить, что все участники нашей команды отлично справились со всеми видами испытаний.
С нетерпением, ждем результатов! Спасибо команде за участие!
Благодарим директора МБУ «Арена» Родина Сергея Ивановича за предоставленную возможность поездки на Фестиваль.
Центр Тестирования ГТО г.Озерск