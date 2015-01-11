Озерчане достойно представили округ на фестивале ГТО

4 февраля в г. Челябинск на базе МБУ ЛК им. Е. Елесиной состоялся II этап областного зимнего фестиваля ГТО.

Фестиваль проходил среди населения Челябинской области (все города и районы).

Участники выполняли такие виды испытаний, как: подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лёжа на спине, стрельба из электронного оружия.

Победители и призеры Фестиваля определятся в ближайшее время, по сумме очков в командном первенстве Комплекса ГТО, набранных всеми участниками в видах тестовых испытаний возрастных ступеней.

Честь Озерского городского округа защищала сборная команда в составе 20 человек – (1 мужчина, 1 женщина в каждой возрастной ступени):

II ступень (9-10 лет):

Стринжа Екатерина (МБОУ СОШ №41)

Иктисамов Данила (МБОУ СОШ №41),

III ступень (11-12 лет):

Степанова Александра (МБОУ СОШ №41)

Юсупов Антон (МБОУ СОШ №38),

IV ступень (13-15 лет):

Поскотинова Анастасия (МБОУ «Лицей №39»)

Савельев Дмитрий (МБОУ СОШ №41),

V ступень (16-17 лет):

Коровина Алина (МБОУ СОШ №41)

Коровин Алексей (МБОУ СОШ №41),

VI ступень (18-29 лет):

Рахимов Эльдар

Шакирова Инесса (МБОУ СОШ №35),

VII ступень (30-39 лет):

Полубехина Татьяна (МБУ «Арена»)

Ситников Юрий (ФГУП ПО «Маяк»),

VIII ступень (40-49 лет):

Чибисов Артём (МБУ ДО «ДЮСШ»)

Безрукова Наталья (в/ч 3446),

IX ступень (50-59 лет):

Аллин Владимир (пенсионер)

Бахметьева Людмила,

X ступень (60-69 лет):

Устинов Виктор (пенсионер)

Летягина Гульниса (МБОУ ДО «ДЮСШ»),

XI ступень (70 лет и старше):

Кириллов Александр (пенсионер)

Лимонова Тамара (пенсионер).

Хочется отметить, что все участники нашей команды отлично справились со всеми видами испытаний.

С нетерпением, ждем результатов! Спасибо команде за участие!

Благодарим директора МБУ «Арена» Родина Сергея Ивановича за предоставленную возможность поездки на Фестиваль.

Центр Тестирования ГТО г.Озерск