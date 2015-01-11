Банкротство «Озёрского коммунального хозяйства» отложено ещё на полгода

Определением судьи Арбитражного суда Челябинской области Сергея Строганова срок конкурсного производства, открытого в отношении должника ООО «Управляющая компания "Озерское коммунальное хозяйство"», продлён на шесть месяцев. Полномочия конкурсного управляющего Анжелы Юдиной также продлены до окончания срока производства.

Напомним, процедура наблюдения, предшествующая объявлению банкротом крупных хозяйствующих субъектов, в отношении самой крупной и самой скандально известной управляющей компании на озёрском рынке ЖКХ была введена в сентябре 2013 года. Инициатором запуска механизма банкротства ОКХ стало ЗАО «Уральская теплосетевая компания», долги ОКХ перед которым достигли десятков миллионов рублей. За время, прошедшее после объявления процедуры наблюдения, УК «ОКХ» устранилась с озёрского рынка, частично её место заняла «дочерняя» компания «Стандарт», имеющая тех же учредителей и юридический адрес, что и ОКХ. Два с лишним года конкурсный управляющий Анжела Юдина с переменным успехом занималась погашением долгов как самой компании, так и её контрагентов, включая жителей ранее обслуживаемых домов, просрочивших оплату квитанций. Так, в областном Арбитражном суде продолжается рассмотрение заявления конкурсного управляющего о признании недействительными актов выполненных работ ЗАО «Контур», а также иска Юдиной к ММПКХ о взыскании неосновательного обогащения в размере 647 413 781 руб. 80 коп. Очередные заседания по «должникам» ОКХ назначены на март 2017 года.

На сегодняшний день, согласно отчёту Анжелы Юдиной, в конкурсную массу должника включено имущество балансовой стоимостью 87 485 930 руб., в том числе основные средства – 606 700 руб., денежные средства – 22 440 руб., дебиторская задолженность – 86 856 790 руб. Было объявлено несколько аукционов по продаже имущества ОКХ, однако ни одной заявки на торги, включая последние, 1 февраля, так и не поступило.

Собранием кредиторов ОКХ, состоявшимся в конце января, признана необходимость продления срока конкурсного управления «для реализации конкурсным управляющим всех мероприятий в полном объёме». Судья Строганов пошёл навстречу заявителю и назначил следующую встречу в Арбитраже по вопросу банкротства ОКХ на 19 июля.

Озёрск.ру