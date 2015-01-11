Аргентинское танго для тех, кому за ...55!

Уважаемые озерчане старшего возраста (55+)! Специально для вас школа социальных танцев для взрослых "Dance Mix" с 19 февраля 2017г начинает занятия аргентинским танго в группе "Сеньоры". Мы приглашаем всех озерчан старше 55 лет, кто давно хотел научиться танцевать, но по тем или иным причинам этого не сделал на эти занятия. Никакой хореографической подготовки для этого не требуется, ведь в танго танцуют не фигуры, а музыку! Занятия будут проходить в нашем зале на улице Уральской 5а (справа за бывшим магазином №3, ныне "Семья") в дневное время.

Ждем вас 19 февраля в 14 часов на наш первый урок! Любые вопросы вы можете задать по телефону 8-951-800-1704 или в нашей группе В Контакте (https://vk.com/dance_mix_ozersk)