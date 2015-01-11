ХК «Гранит» уступил в контрольном матче клубу ВХЛ «ЧелМет»

Для того, чтобы болельщикам было более понятно с кем вчера, 8 февраля, встречался ХК "Гранит", следует коротко рассказать, что представляет собой "ЧелМет", помимо того, что он является участником турнира Высшей Хоккейной Лиги (второй по силе хоккейной лиги России).

"ЧелМет" представляет собой своеобразный сообщающийся сосуд между командами "Трактор" (КХЛ) и "Белые Медведи" (МХЛ), поэтому имеет возможность как делегировать своих игроков в вышеназванные команды, так и в случае необходимости получать из этих команд игроков, имеющих двухсторонние контракты (Трактор/ЧелМет; ЧелМет/Белые Медведи).

На контрольный матч с озерским "Гранитом" тренерский штаб "ЧелМета" выставил, наверное, свой лучший состав. За исключением внесенных в список травмированных игроков - голкипера Сухачева, отсутствовавшего голкипера Угрюмова и защитника Никулина, все остальные игроки вышли на ледовую арену ЛДС "Юность".

Кроме того, были вызваны из "Белых Медведей" 11 игроков основного состава и еще три игрока, уже понюхавшие порох КХЛ, были приглашены из "Трактора" - защитники Никита Жульдков (62 игры в КХЛ), Даниил Мамаев (28 игр в КХЛ) и нападающий Семен Афонасьевский (58 игр в КХЛ, 4 заброшенные шайбы + 3 результативные передачи). В связи с отсутствием в составе "Гранита" Александра Кириллова, Артема Носова и Валерия Дыдыкина, за нашу команду выступали Игорь Валеев, который именно из "Гранита" перешел в "ЧелМет", и защитник хозяев Константин Забавин.

Несмотря на итоговый результат игры - 6:2 в пользу хозяев, игра прошла очень интересно и, практически, с равными возможностями забить шайбу в ворота соперника. Именно шесть пропущенных шайб еще более обнажили те недостатки в игре "Гранита", которые не так заметны на менее высоких скоростях, которые практикуют команды в областном чемпионате.

Четыре из шести пропущенных "Гранитом" шайб - результат того, что наши защитники не успевали помочь Эмилю Сафину, который отражал один-два броска со средней дистанции. Но на третий (добивание) среагировать уже не успевал. Защитники же в этот момент просто не успевали перекрыть игроку "ЧелМета" путь к шайбе.

Второй главный недостаток - нереализация своих голевых моментов, а их было не меньше, если не больше, чем у хозяев. В остальном игроки "Гранита" смотрелись очень и очень достойно: скорость, предложенную хозяевами приняли и выдержали на протяжении всего матча, в средней зоне и зоне соперника при атаках играли на равных, хотя были заметны некоторые сложности при выходе из углов площадки, где наших нападающих грамотно блокировали игроки "ЧелМета", прекрасно действовали в меньшинстве наши бригады "неравных составов".

По большому счету результат матча определил непонятный, буквально трехминутный, провал в игре "Гранита" в средине второго периода. Именно в этот промежуток времени хозяева забросили три шайбы в ворота гостей. Особенно удивительным был пятый гол в ворота "Гранита": вбрасывание после четвертого гола в центре площадки, игрок "ЧелМета" (Артем Мелихов) выигрывает вбрасывание, пробрасывает шайбу вперед, сам ее догоняет, беспрепятственно входит в зону нашей команды, выходит один на один с голкипером "Гранита" и четко реализует свою возможность забить гол. Впечатление было, что все игроки "Гранита", находившееся в это время на площадке, были в каком-то ступоре и просто расступились перед игроком хозяев.

У "Гранита" обе шайбы в ворота прекрасно проведшего игру голкипера хозяев Дмитрия Балуева организовал Игорь Захаров. Сначала он сам за счет индивидуальных действий продавил и защитников и голкипера хозяев, а затем из-за ворот выдал пас - конфетку на "пятачок" точно на клюшку Александру Савицкому, который четким броском завершил усилия партнера по команде. А если бы реализовали хотя бы половину своих моментов главные "забивалы" нашей команды (Михайлов, Алабугин, Петрюк, Куликов, Аникеев), то счет был бы явно другим.

Тем не менее, игра в свете подготовки к оставшимся трем главным матчам областного чемпионата, оказалась очень и очень полезной. Совершенно точно наш тренер Василий Куликов увидел, над чем нужно поработать в оставшееся время, на что указать каждому конкретному игроку и над чем нужно работать с прицелом уже на следующий сезон.

ХК "ЧелМет" (Челябинск) - ХК "Гранит" (Озерск) 6 : 2 (2:0; 3:2; 1:0)

Шайбы забросили: 7 мин - М.Шипин (А.Закарлюкин) 1:0; 10 мин - М.Шипин (С.Афонасьевский) 2:0; 26 мин - С.Афонасьевский (А.Севанькаев) 3:0; 28 мин - М.Кориневский (Н.Войнов) 4:0; 28 мин - А.Мелихов 5:0; 32 мин - И.Захаров 5:1; 33 мин - А.Савицкий (И.Захаров) 5:2; 43 мин - А.Мелихов (М.Кориневский) 6:2.

ХК "ЧелМет" (Челябинск): Д.Балуев (вр); Е.Кобяков, А.Гомоляко, Л.Лавриненко, М.Шипин, А.Шепелев, С.Лукин, А.Яковенко, Д.Алексеев, И.Карпухин, И.Безруков (Белые Медведи/ЧелМет); С.Афонасьевский, Н.Жульдиков, Д.Мамаев (Трактор/ЧелМет); А.Севанькаев, Д.Исмагилов, А.Мелихов, А.Закарлюкин, Н.Войнов, Н.Мошаров, Д.Ванин, М.Корниевский (ЧелМет). Зап. вр: А.Мустафин (Белые Медведи).

ХК "Гранит" (Озерск): Э.Сафин (вр); М.Ковлягин - Г.Свирепо; Д.Петрюк - В.Аникеев - П.Брюханов; К.Забавин - В.Шубников; Е.Алабугин (к) - И.Валеев - С.Михайлов; С.Егоров - Д.Созинов; Р.Шакиров - М.Куликов - И.Захаров; Д.Климов, А.Савицкий, А.Демкин.

Штраф: 10 мин - 6 мин

8 февраля ЛДС "Юность" г. Челябинск, 80 зрителей.

Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский

http://afh-ozersk.ru

Фото https://vk.com/granit_ozersk