Василий Фёдорович, с Днём Рождения!

Ассоциация футбола и хоккея ОГО, а также все игроки ХК"Гранит", от всей души поздравляют главного тренера клуба, Василия Фёдоровича Куликова с Днём Рождения!!!

Спасибо Вам за всё что Вы делаете и дай Вам Бог - нескончаемой энергии!!!

Справочно

Василий Федорович Куликов родился 8 февраля 1971 года. Хоккеем начал заниматься в Усть-Катаве, затем перешел в систему ХК «Трактор», где в составе юношеской (1987) и молодежной (1988) команд становился чемпионом СССР. В составе «СКА» (Свердловск) стал чемпионом ВС СССР. Выступал за команды «ЦСК ВВС» (Самара, Чемпионат СССР/СНГ, 1991/92), «Амурсталь» (Комсомольск-на-Амуре, первенство ФХР 1993/94). К.М.С СССР и М.С РФ.

Завершал хоккейную карьеру в родном Усть-Катаве в составе команды «Вагоностроитель». Стал самым результативным нападающим Чемпионата Челябинской области. В качестве тренера команды «Вагоностроитель» приводил команду к чемпионскому званию и серебряным медалям в Чемпионате Челябинской области.

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