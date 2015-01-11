Карантин отменяется, «масочный» режим — нет

Санитарно-противоэпидемическая комиссия на своем сегодняшнем заседании обсудила ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом на территории Озерского городского округа и приняла решение возобновить учебный процесс в образовательных организациях и проведение массовых мероприятий с 13 февраля.

Ограничения, связанные с посещаемостью, снимаются во всех школах, лицеях, колледжах (1-2 курс), а также в учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта. Вновь начинаются мероприятия с участием детей и подростков.

До особого распоряжения сохраняется противоэпидемический режим в учреждениях дошкольного образования, на промышленных предприятиях, в сфере торговли, услуг и общественного питания, в общественном транспорте, а именно:

- «масочный» и дезинфекционный режим;

- проветривание и поддержание температурного режима в помещениях;

- своевременная изоляция больных.

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