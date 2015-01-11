Оформление паспорта гражданина РФ за один час

Да, мы не ошиблись, именно за час мы можем оформить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, если Вы зарегистрированы на Едином портале государственных услуг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) довольна проста, если следовать инструкции.

Если при обращении заявителя непосредственно в подразделение по вопросам миграции по месту жительства или через многофункциональный центр паспорт выдается гражданину в 10-дневный срок со дня принятия всех необходимых документов подразделением, то при подаче заявления в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) паспорт он получит за час.

Это экономит время граждан и упрощает получение государственной услуги и другой полезной информации, что особенно ценится современным человеком.

Регистрируйтесь, и вы получите паспорт за час!

Отдел по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области