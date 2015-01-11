ОГИБДД Озёрска вновь приглашает на службу

ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области вновь приглашает на службу мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих гражданство Российской Федерации, годных по состоянию здоровья, ранее не судимых, отслуживших в рядах Вооруженных сил, имеющих высшее юридическое, техническое образование, на должность инспектора ДПС.

Сотрудникам полиции предоставляются:

• Достойная заработная плата, ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и особые условия службы;

• Ежегодная выплата дополнительного денежного довольствия (материальная помощь);

• Ежегодный отпуск от 40 календарных дней, а также дополнительный отпуск за стаж службы до 15 календарных дней;

• Бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно, оплата проезда в отпуск за счет средств МВД одного члена семьи ежегодно;

• Право на ежегодное приобретение путевок в санатории и дома отдыха системы МВД России (включая членов семьи);

• Бесплатная медицинская помощь в ведомственных лечебных учреждениях как сотрудникам, так и членам их семей;

• Право на пенсию при наличии 20 лет выслуги (включая службу в Вооруженных силах), независимо от возраста.

По вопросам трудоустройства обращаться в ОГИБДД, по адресу – пр. Ленина, 94, каб. 21, тел. (35130) 4-56-73, 4-36-02