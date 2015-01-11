И словом, и делом — за поддержание правопорядка

Реклама на сайте|Обратная связь Суббота, 18 февраля, 01:18
Регистрация на сайте
Авторизация

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Светлана Пантелеева (д/с №54) о гранте Росатома. 1.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

О премьере в театре "Наш Дом"

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Стадион «Труд» онлайн Реконструкция спортплощадки ДЮСШ онлайн Егоза Егоза Егоза Егоза Проспект карла макса ДК Маяк ДК Маяк Площадь им.Броховича Нептун Нептун Нептун
Акция «Техника безопасности»
Радио
Радио «Energy»
«Авторадио—Озерск»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Февраль 2017 (154)
Январь 2017 (230)
Декабрь 2016 (281)
Ноябрь 2016 (285)
Октябрь 2016 (335)
Сентябрь 2016 (334)
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости » Официально

И словом, и делом — за поддержание правопорядка

На сессии Собрания депутатов, состоявшейся 16 февраля, одним из самых обсуждаемых вопросов стал отчет Константина Давыдова, заместителя начальника УМВД России по ЗАТО г. Озерск, о деятельности полиции на подведомственной территории в 2016 году.

В соответствии с докладом (см. ссылку), в отчетный период на территории Озерского городского округа эффективность раскрытия преступлений составила 67,1% (2015 год - 59,9%, +7,2%), раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений возросла до 69,2% (55,1%): сюда относятся резонансные преступления (2 (5, -80%) убийства, 14 (9, +55,5%) умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 1 (1) изнасилование, 2 (7, -57,1%) разбойных нападения). В результате принятых мер по обеспечению имущественной безопасности сократилось число преступлений против собственности на 30,5% (с 900 в 2015 году до 625), положительная динамика наблюдалась в сфере подростковой преступности (на 33,3% снизилось количество несовершеннолетних преступников).

По словам Константина Давыдова, в зоне повышенного внимания полиции были и остаются преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, имеющие экономический и коррупционный характер, совершенные гражданами повторно.

Особое внимание докладчик обратил на необходимость взаимодействия полиции с органами местного самоуправления в сфере общественной безопасности. Здесь, по мнению руководства УМВД, необходимо усилить работу с такими слоями населения, как подростки (в первую очередь, повышать ответственность родителей за поведение своих детей, активнее привлекать несовершеннолетних в кружки и секции, пересмотреть правила работы различных коммерческих молодежных клубов) и лица, освобожденные из мест заключения (на территории округа проживает 3089 ранее судимых человек и практически все они нуждаются в трудоустройстве и социальной защите). Обеспокоенность УВД вызывает рост числа правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.

Константин Давыдов заверил депутатов, что полицейские делают максимально возможное для сохранения правопорядка на вверенной им территории, но рассчитывают на дополнительную поддержку со стороны муниципалитета. В том числе, Константин Давыдов предложил обеспечить достойные условия службы участковым уполномоченным (до сих пор не все они обеспечены помещениями, а те, что выделены, требуют ремонта), придать импульс развития движению добровольных народных дружин (в округе созданы ДНД «Озерская» и «Озерские автомобилисты» численностью 26 человек – их материальная база крайне неудовлетворительна), продолжить приобретение, установку и обслуживание технических систем видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан на территории города. Финансирование соответствующих мероприятий было предложено осуществить за счет средств местного бюджета.

Значительное место в докладе было уделено безопасности дорожного движения: выяснилось, что общее количество ДТП, зарегистрированных в округе, по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 58,1%, в том числе количество ДТП с пострадавшими - на 47,4% (с 84 до 57), количество раненных при этом уменьшилось на 29,2% (с 89 до 63), погибших - на 76,9% (с 13 до 3). Число ДТП с участием детей в возрасте до 14 лет снизилось в 2 раза (с 8 до 4), получили ранения 3 (8) ребенка и 1 (0) ребенок погиб. По неосторожности детей совершено 1 (3) ДТП. Количество наездов на пешеходов также ниже значения 2015 года на 41,9% (18 против 31). Но несмотря на положительную динамику, Константин Давыдов назвал угрожающими безопасности водителей и пешеходов несколько обстоятельств: «Остаются не приведенными к современным национальным стандартам 7 пешеходных переходов (возле школ №№ 27, 35, 36, 37, 38, 41), у зданий школ №№ 22 и 34 пешеходные переходы вообще не оборудованы); отсутствует искусственное освещение на дорогах, расположенных в границах населенных пунктов: в 11 местах в г. Озерске, в 6 – в п. Новогорный, в 6 – в п. Метлино; остро стоит проблема с технологией очистки улиц от снежных отложений».

Завершая свое выступление, заместитель начальника УМВД отметил, что с учетом сложившейся оперативной обстановки, а также при имеющихся трудностях, личным составом управления будут предприняты меры по устранению имеющихся недостатков и стабилизации криминальной обстановки на территории округа.

Депутаты воспользовались возможностью задать Константину Давыдову свои вопросы, и большинство из них касалось работы участковых уполномоченных. В частности, депутат Александр Каюрин, чей избирательный округ находится в Татыше, проинформировал официального представителя силовой структуры, что его избиратели уже полгода не видят в поселке участкового уполномоченного, хотя и отремонтированное помещение для него выделено и конкретный полицейский за данным участком закреплен: «Что возможно и нужно сделать, чтобы представитель УМВД появился в Татыше?» В ответ на это Константин Давыдов сообщил, что существует норма, согласно которой один участковый уполномоченный приходится на 3,5 тыс. населения и в случае с поселком Татыш он совмещает две поднадзорных территории: «Даже с учетом этого мы стараемся своевременно реагировать на заявления граждан и сигналы о помощи. В целом, мы держим ситуацию под контролем, вне зависимости от удаленности участков». Продолжая разговор на заданную тему, полицейский посетовал также на дефицит квалифицированных кадров, который сильнее других подразделений УМВД затрагивает патрульно-постовую службу. Несмотря на это, докладчик обнадежил депутата по Метлино Ольгу Хакимову, сообщив, что в ближайших планах УМВД - организация в поселке полицейского дежурства на постоянной основе, для чего потребуется определенное помещение: «Метлино нашим вниманием не обделено, мы регулярно осуществляем патрулирование поселка и добились снижения там административных правонарушений».

В ходе обсуждения доклада слово взял глава администрации Озерского городского округа Евгений Щербаков, который отметил, что готовность активно сотрудничать с УМВД в сфере обеспечения общественного порядка муниципальная власть демонстрирует не на словах, а на деле, и все улучшения криминогенной обстановки, о чем шла речь в докладе руководства УМВД, - тому подтверждение:

- Администрация и Собрание депутатов Озерского городского округа в рамках своих полномочий всегда оказывали и будут оказывать УВД всемерную, в том числе и финансовую, поддержку. Все наши специалисты нацелены на сотрудничество с органами внутренних дел. Достаточно вспомнить, что меньше года назад полиции были выделении несколько помещений, пригодных для несения службы участковых уполномоченных (и тогда претензий к их состоянию не было). За счет средств местного бюджета были оборудованы современные пешеходные переходы вблизи большинства образовательных организаций и установлены светоотражающие знаки (по исполнению требований законодательства в этой сфере мы занимаем одно из первых мест в области). Что касается уборки улично-дорожной сети, МУП «УАТ» старается выполнять работу качественно и в установленные сроки – и если есть замечания, то они связаны большей частью с припаркованным на обочинах личным транспортом. На тему видеонаблюдения, которое полиция предлагает организовать в каждом дворе и на каждой улице, хочется сказать, что на сегодняшний день им охвачены все места массового пребывания людей: в рамках проекта «Безопасный город» 38 камер установлены на двух самых оживленных перекрестках в Озерске и у трех КПП, есть камеры на пр. К. Маркса; своя система видеонаблюдения есть в каждой школе, лицее, колледже; кампания «УКС» осуществляет видеотрансляцию с нескольких городских площадок.

Не оставил без комментариев Евгений Щербаков тему создания в округе ДНД, подчеркнув, что ключевым в этой аббревиатуре является слово «добровольная»: «Граждане должны сознательно приходить в эту структуру и фактор материальной заинтересованности в любом общественном движении не может быть определяющим. Мы, со своей стороны, постараемся актуализировать этот процесс».

Также глава администрации затронул тему досуга той молодежи, которая всем другим формам отдыха предпочитает посещение баров и дискотек:

- Я считаю, что закрывать подобные заведения – не выход из ситуации. Необходимо наладить жесткий контроль за соблюдением развлекательными центрами «Торнадо», «Высшая лига» и рядом других заведений норм законодательства, не нарушая при этом права предпринимателей, и жестко наказывать за любые противоправные действия, вплоть до закрытия данных юридических лиц.

Обратившись к руководству УМВД с идеей организовать совместные мероприятия, Евгений Щербаков выразил уверенность, что сотрудничество по созданию благоприятной досуговой среды для молодежи приведет к достойному результату.

Заслушав доклад заместителя начальника УМВД и замечания главы администрации, депутаты Собрания согласились с выработанным в ходе обсуждения мнением, что эффективно решать важнейшую задачу по поддержанию правопорядка в Озерском городском округе необходимо в тесном взаимодействии полиции и органов местного самоуправления.

http://www.ozerskadm.ru

Фото Владимира Беляева.

И словом, и делом — за поддержание правопорядка

И словом, и делом — за поддержание правопорядка

И словом, и делом — за поддержание правопорядка

И словом, и делом — за поддержание правопорядка

Ключевые теги: сессия Собрания депутатов.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Интервью с начальником Управления имущественных отношений. Видео
» Митингующие просят проверить деятельность Михаила Похлебаева
» Разговор по общедомовой нужде (еще не конец)
» С 1 февраля страховые пенсии и социальные выплаты южноуральским пенсионерам увеличатся на 5,4%
» Озёрск в архивах ЦРУ
» Разговор по общедомовой нужде (начало)
» В Озёрске производили фальсифицированное сливочное масло
Обсуждаемые новости
» Разговор по общедомовой нужде (еще не конец)
» Разговор по общедомовой нужде (начало)
» Чай для «оппозиции». Без полония
» Глас вопиющего
» Интервью с начальником Управления имущественных отношений. Видео
» Олег Дубровин: «С „сухим законом“ важно не переборщить. Нужно обеспечить баланс между здоровьем людей и интересами бизнеса»
» О «Лыжне России — 2017», нормах ГТО и детском хоккее в Озёрске

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, не про Озерск но интересно, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, фестиваль, футбол, хоккей, экология, юные таланты

Показать все теги