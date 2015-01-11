И словом, и делом — за поддержание правопорядка

На сессии Собрания депутатов, состоявшейся 16 февраля, одним из самых обсуждаемых вопросов стал отчет Константина Давыдова, заместителя начальника УМВД России по ЗАТО г. Озерск, о деятельности полиции на подведомственной территории в 2016 году.

В соответствии с докладом (см. ссылку), в отчетный период на территории Озерского городского округа эффективность раскрытия преступлений составила 67,1% (2015 год - 59,9%, +7,2%), раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений возросла до 69,2% (55,1%): сюда относятся резонансные преступления (2 (5, -80%) убийства, 14 (9, +55,5%) умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 1 (1) изнасилование, 2 (7, -57,1%) разбойных нападения). В результате принятых мер по обеспечению имущественной безопасности сократилось число преступлений против собственности на 30,5% (с 900 в 2015 году до 625), положительная динамика наблюдалась в сфере подростковой преступности (на 33,3% снизилось количество несовершеннолетних преступников).

По словам Константина Давыдова, в зоне повышенного внимания полиции были и остаются преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, имеющие экономический и коррупционный характер, совершенные гражданами повторно.

Особое внимание докладчик обратил на необходимость взаимодействия полиции с органами местного самоуправления в сфере общественной безопасности. Здесь, по мнению руководства УМВД, необходимо усилить работу с такими слоями населения, как подростки (в первую очередь, повышать ответственность родителей за поведение своих детей, активнее привлекать несовершеннолетних в кружки и секции, пересмотреть правила работы различных коммерческих молодежных клубов) и лица, освобожденные из мест заключения (на территории округа проживает 3089 ранее судимых человек и практически все они нуждаются в трудоустройстве и социальной защите). Обеспокоенность УВД вызывает рост числа правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.

Константин Давыдов заверил депутатов, что полицейские делают максимально возможное для сохранения правопорядка на вверенной им территории, но рассчитывают на дополнительную поддержку со стороны муниципалитета. В том числе, Константин Давыдов предложил обеспечить достойные условия службы участковым уполномоченным (до сих пор не все они обеспечены помещениями, а те, что выделены, требуют ремонта), придать импульс развития движению добровольных народных дружин (в округе созданы ДНД «Озерская» и «Озерские автомобилисты» численностью 26 человек – их материальная база крайне неудовлетворительна), продолжить приобретение, установку и обслуживание технических систем видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан на территории города. Финансирование соответствующих мероприятий было предложено осуществить за счет средств местного бюджета.

Значительное место в докладе было уделено безопасности дорожного движения: выяснилось, что общее количество ДТП, зарегистрированных в округе, по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 58,1%, в том числе количество ДТП с пострадавшими - на 47,4% (с 84 до 57), количество раненных при этом уменьшилось на 29,2% (с 89 до 63), погибших - на 76,9% (с 13 до 3). Число ДТП с участием детей в возрасте до 14 лет снизилось в 2 раза (с 8 до 4), получили ранения 3 (8) ребенка и 1 (0) ребенок погиб. По неосторожности детей совершено 1 (3) ДТП. Количество наездов на пешеходов также ниже значения 2015 года на 41,9% (18 против 31). Но несмотря на положительную динамику, Константин Давыдов назвал угрожающими безопасности водителей и пешеходов несколько обстоятельств: «Остаются не приведенными к современным национальным стандартам 7 пешеходных переходов (возле школ №№ 27, 35, 36, 37, 38, 41), у зданий школ №№ 22 и 34 пешеходные переходы вообще не оборудованы); отсутствует искусственное освещение на дорогах, расположенных в границах населенных пунктов: в 11 местах в г. Озерске, в 6 – в п. Новогорный, в 6 – в п. Метлино; остро стоит проблема с технологией очистки улиц от снежных отложений».

Завершая свое выступление, заместитель начальника УМВД отметил, что с учетом сложившейся оперативной обстановки, а также при имеющихся трудностях, личным составом управления будут предприняты меры по устранению имеющихся недостатков и стабилизации криминальной обстановки на территории округа.

Депутаты воспользовались возможностью задать Константину Давыдову свои вопросы, и большинство из них касалось работы участковых уполномоченных. В частности, депутат Александр Каюрин, чей избирательный округ находится в Татыше, проинформировал официального представителя силовой структуры, что его избиратели уже полгода не видят в поселке участкового уполномоченного, хотя и отремонтированное помещение для него выделено и конкретный полицейский за данным участком закреплен: «Что возможно и нужно сделать, чтобы представитель УМВД появился в Татыше?» В ответ на это Константин Давыдов сообщил, что существует норма, согласно которой один участковый уполномоченный приходится на 3,5 тыс. населения и в случае с поселком Татыш он совмещает две поднадзорных территории: «Даже с учетом этого мы стараемся своевременно реагировать на заявления граждан и сигналы о помощи. В целом, мы держим ситуацию под контролем, вне зависимости от удаленности участков». Продолжая разговор на заданную тему, полицейский посетовал также на дефицит квалифицированных кадров, который сильнее других подразделений УМВД затрагивает патрульно-постовую службу. Несмотря на это, докладчик обнадежил депутата по Метлино Ольгу Хакимову, сообщив, что в ближайших планах УМВД - организация в поселке полицейского дежурства на постоянной основе, для чего потребуется определенное помещение: «Метлино нашим вниманием не обделено, мы регулярно осуществляем патрулирование поселка и добились снижения там административных правонарушений».

В ходе обсуждения доклада слово взял глава администрации Озерского городского округа Евгений Щербаков, который отметил, что готовность активно сотрудничать с УМВД в сфере обеспечения общественного порядка муниципальная власть демонстрирует не на словах, а на деле, и все улучшения криминогенной обстановки, о чем шла речь в докладе руководства УМВД, - тому подтверждение:

- Администрация и Собрание депутатов Озерского городского округа в рамках своих полномочий всегда оказывали и будут оказывать УВД всемерную, в том числе и финансовую, поддержку. Все наши специалисты нацелены на сотрудничество с органами внутренних дел. Достаточно вспомнить, что меньше года назад полиции были выделении несколько помещений, пригодных для несения службы участковых уполномоченных (и тогда претензий к их состоянию не было). За счет средств местного бюджета были оборудованы современные пешеходные переходы вблизи большинства образовательных организаций и установлены светоотражающие знаки (по исполнению требований законодательства в этой сфере мы занимаем одно из первых мест в области). Что касается уборки улично-дорожной сети, МУП «УАТ» старается выполнять работу качественно и в установленные сроки – и если есть замечания, то они связаны большей частью с припаркованным на обочинах личным транспортом. На тему видеонаблюдения, которое полиция предлагает организовать в каждом дворе и на каждой улице, хочется сказать, что на сегодняшний день им охвачены все места массового пребывания людей: в рамках проекта «Безопасный город» 38 камер установлены на двух самых оживленных перекрестках в Озерске и у трех КПП, есть камеры на пр. К. Маркса; своя система видеонаблюдения есть в каждой школе, лицее, колледже; кампания «УКС» осуществляет видеотрансляцию с нескольких городских площадок.

Не оставил без комментариев Евгений Щербаков тему создания в округе ДНД, подчеркнув, что ключевым в этой аббревиатуре является слово «добровольная»: «Граждане должны сознательно приходить в эту структуру и фактор материальной заинтересованности в любом общественном движении не может быть определяющим. Мы, со своей стороны, постараемся актуализировать этот процесс».

Также глава администрации затронул тему досуга той молодежи, которая всем другим формам отдыха предпочитает посещение баров и дискотек:

- Я считаю, что закрывать подобные заведения – не выход из ситуации. Необходимо наладить жесткий контроль за соблюдением развлекательными центрами «Торнадо», «Высшая лига» и рядом других заведений норм законодательства, не нарушая при этом права предпринимателей, и жестко наказывать за любые противоправные действия, вплоть до закрытия данных юридических лиц.

Обратившись к руководству УМВД с идеей организовать совместные мероприятия, Евгений Щербаков выразил уверенность, что сотрудничество по созданию благоприятной досуговой среды для молодежи приведет к достойному результату.

Заслушав доклад заместителя начальника УМВД и замечания главы администрации, депутаты Собрания согласились с выработанным в ходе обсуждения мнением, что эффективно решать важнейшую задачу по поддержанию правопорядка в Озерском городском округе необходимо в тесном взаимодействии полиции и органов местного самоуправления.

http://www.ozerskadm.ru

Фото Владимира Беляева.