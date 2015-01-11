Блины прилетели

Удивительная штука – Время. Ждешь-ждешь Новый год, а потом не успеет Дед Мороз пройтись по елкам новогодним да рождественским, смотришь, уже и Великий пост на носу. Хорошо пусть не совсем на носу, но через неделю – точно. Куда календарь свои листочки прячет – не понятно.

В прошедшее воскресенье после Богослужения прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска были приглашены на традиционные «Масленичные гуляния».

Достаточно распространено мнение, что масленица – это праздник (или обычай) скорее языческий, а не православный. Это не совсем так.

Эта подготовительная неделя к Великому посту посвящена в христианском смысле одной цели – примирению с ближними, прощению обид, подготовке к покаянному пути к Богу – в этом христианская составляющая масленицы. Масленица – это время, которое нужно посвятить доброму общению с ближними, родными, друзьями, благотворению.

Церковь призывает помнить, что ни в какое время не стоит веселиться, теряя голову и совесть.

Воспитанники Духовно-просветительского центра «Первоцвет» при храме Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска вместе со взрослыми подготовили программу, открывающую в Озерске Масленичную седмицу.

Началось всё с частушек, и вот уже закружил веселый паровозик-хоровод собравшуюся детвору. Были тут и игры на внимательность, и на сноровку (попробуй-ка блин перевернуть на сковородке, пускай и игрушечный, но все равно непросто!), и на меткость, и без перетягивания каната не обошлось.

После такого активного отдыха неплохо бы и подкрепиться. Сказано-сделано. В трапезной «Первоцвета» уже накрыты столы. Гречневая каша и чай с блинами пришлись всем по вкусу. Какая же Масленица без блинов? Блины тут отменные, как говорится, с гарантией качества и по рецептам правильным.

Теперь можно с чистым сердцем сказать, что Масленица началась.

Александр Волынцев