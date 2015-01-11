Автомеханик из Челябинска стал одним из лучших в Уральском федеральном округе

В Ханты-Мансийске подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший автомеханик». Студент из Челябинска завоевал третье место, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области. Участие в соревнованиях по профессиональному мастерству принимали работники предприятий, организаций, учреждений производственной сферы и сферы услуг, а также студенты, которые побеждали и занимали призовые места в региональных этапах. Все конкурсанты выполняли теоретические и практические задания, показывая высокопроизводительную и качественную работу. В группе «Лица, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях» диплом победителя получил Эльдар Габдрашитов из Сургутского политехнического колледжа. Второе и третье место завоевали Александр Полторацкий из Игримского политехнического колледжа и Данил Чеканов, представляющий Челябинский дорожно-строительный техникум. Напомним, что конкурс «Славим человека труда!» реализуется при поддержке полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Игоря Холманских. Проект направлен на повышение престижа и социального статуса рабочих профессий. Главная цель проекта – привлечь в производственные сферы молодые кадры. В конкурсе принимают участие представители всех субъектов Уральского ФО – Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/avtomehanik-iz-chelyabinska-stal-odnim-iz-luchshih-v-uralskom-federalnom-okruge-37014