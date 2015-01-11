ХК «Гранит»: шесть побед за девять дней!

С 11 по 19 февраля игроки ХК "Гранит" провели шесть игр в трех разных турнирах - чемпионате Челябинской области, открытом чемпионате Челябинска (дивизион "Мастер"), зональном турнире зимней Атомиады "Росатом-2017" - и во всех одержали победы.

Первое, и самое серьезное, испытание выпало на морозный день 11 февраля (закономерность такая - как только "Гранит" играет в Трехгорке - так мороз под 30), когда ХК "Гранит" проводил очередной матч областного чемпионата в гостях с ХК "Трехгорный".

Если мороз, значит некачественный, крошащийся лед на площадке, что совершенно противопоказано нашей быстрой и техничной команде. Все понимали, что игра предстоит очень сложная и добыть нужные три очка будет очень и очень не просто, даже несмотря на активную поддержку десанта озерских болельщиков, проделавших неблизкий путь от Озерска до Трехгорного и создавших для команды почти домашнюю атмосферу. Так оно и получилось.

ХК "Трехгорный" (Трехгорный) - ХК "Гранит" (Озерск) 1 : 2 (0:1; 0:1; 1:0)

Шайбы забросили: 18 мин - В.Аникеев (М.Ковлягин) 0:1, бол; 33 мин - В.Аникеев (Д.Петрюк, П.Брюханов) 0:2, бол; 54 мин - В.Сурков (И.Васильев) 1:2.

ХК "Трехгорный" (Трехгорный): Е.Орлов (вр); Д.Бердников, К.Толобов, С.Петров, Г.Юльский, В.Никонов, Н.Рытенко (защ); К.Сотников, Ю.Ильин, Э.Нажмутдинов, С.Ваганов, И.Васильев, В.Николаев, А.Синдюков, М.Ануфриев, В.Сурков, С.Степаненков. Зап.вр: А.Кайпаев.

ХК "Гранит" (Озерск): Э.Сафин (вр); В.Шубников - В.Дыдыкин; Е.Алабугин (к) - А.Кириллов - С.Михайлов; М.Ковлягин - Г.Свирепо; Д.Петрюк - В.Аникеев - П.Брюханов; А.Носов - Д.Созинов; Р.Шакиров - М.Куликов - И.Захаров; Д.Климов, А.Демкин, А.Савицкий. Зап.вр: С.Ширяев,

Штраф: 6 мин - 2 мин (Г.Свирепо)

Судьи: А.Дудо; В.Рогозин (оба - Трехгорный), Д.Поляков (Озерск).

11 февраля ледовый корт стадиона "Труд" г. Трехгорный, 230 зрителей.

Крошащийся лед и, видимо, осознание большой ответственности за результат явно сковывали действия наших хоккеистов. Уверенно переведя игру в зону хозяев наши хоккеисты, тем не менее, очень долго не могли выйти на хорошее завершающее действие и, в основном, кружили вдоль бортов подолгу контролируя шайбу. Хозяева же отвечали, в основном, контратаками, т.к позиционная атака у них не заладилась с самого начала.

В конце концов, играя в большинстве, игрокам "Гранита" удалось растащить с "пятачка" оборону хозяев и после "щелчка" от синей линии Максима Ковлягина Виталию Аникееву удалось изменить полет шайбы, которая влетела в ворота хозяев.

Во втором периоде матча игровое преимущество "Гранита" стало еще более ощутимым: наши игроки больше владели шайбой, больше играли в зоне обороны хозяев, больше бросали по воротам и, что порадовало, значительно более опасно, нежели в первом периоде. Но на пути шайбы постоянно возникал голкипер "Трехгорки", который отводил все угрозы своим воротам.

Не менее надежно действовал и голкипер "Гранита" Эмиль Сафин, несколько раз выручивший команду в сложнейших моментах, когда нападающие хозяев убегали в контратаку и беспрепятственно выходили к воротам "Гранита".

И все-таки, У "Гранита" шансов забить было больше, нежели пропустить, что в конце концов и произошло. Очередной розыгрыш большинства нашей второй пятеркой: следует пас из-за ворот на дальний "пятачок" от Павла Брюханова, где атаку завершает вновь Виталий Аникеев, первый бросок у которого не получился, чем он, наверное, ввел в заблуждение голкипера хозяев, который реагировал именно на первый бросок. Тут же молниеносно последовал второй бросок, и шайба оказывается за спиной голкипера хозяев.

Концовка второго периода проходит при значительном преимуществе гостей. Игроки "Гранита" вообще ничего не позволяют хозяевам предпринять в сфере созидательной игры. Впечатление такое, что игроки "Трехгорки" играют из последних сил, но как оказалось впечатление это было очень обманчиво.

Что произошло в третьем периоде? Или "Гранит" стал чересчур рано играть на удержание счета, или игроки "Трехгорки" нашли в себе внутренние резервы добавить в движении и активности, но факт остается фактом - резко снизилось количество атак на ворота хозяев и, соответственно, увеличилось их количество на ворота "Гранита".

Почти 14 минут последнего периода наша оборона и голкипер справлялись с этими проблемами, но за шесть минут до конца не устояли и они. После вброса шайбы в нашу зону Игорь Васильев сумел ее отковырять от борта и с левого фланга "вывалиться" на ворота "Гранита", его бросок Эмиль Сафин отразил, но прямо на набегавшего Виктора Суркова, от которого шайба беспрепятственно и влетела в ворота. Счет стал 1:2, и стало очень тревожно за итоговый результат (а мы помним, что "Граниту" в оставшихся играх нельзя терять ни очка), но в этот раз общими усилиями удалось отстоять победу.

Последним действом этого матча стал удивительный эпизод, произошедший в подтрибунном помещении: "хозяин" спорткомплекса (это как мы потом узнали) получил "по кумполу" от своих же болельщиков за ненадлежащую подготовку инфраструктуры комплекса к домашним матчам своей команды (претензии болельщиков были после того, как они увидели, как обставлены матчи "Гранита" в Озерске и, самое главное, что все это шоу приехало и в Трехгорный). А мы-то думали, кто такой ходит и "злобно крякает" насчет музыкального сопровождения и комментариев. Ну вот, и "докрякался".

"Граниту" же остается провести два матча: 25 февраля дома принимаем "Сигнал-Метеор", а 26 февраля - в ЛДС "Айсберг" решающий матч с челябинским "Политехником".

ХК "Газпром" (Челябинск) - ХК "Гранит" (Озерск) 1 : 6 (0:4; 1:1; 0:1)

Шайбы забросили: 8 мин - И.Захаров (Е.Алабугин, А.Носов) 0:1, бол; 10 мин - В.Аникеев (М.Ковлягин, А.Носов) 0:2; 11 мин - А.Савицкий (И.Захаров, М.Куликов) 0:3; 16 мин - Е.Алабугин (А.Кириллов, А.Савицкий) 0:4; 30 мин - А.Бородкин 1:4; 34 мин - А.Демкин (Д.Петрюк, В.Аникеев) 1:5, бол; 44 мин - В.Шубников (И.Захаров) 1:6.

ХК "Газпром" (Челябинск): С.Ширяев (вр); Е.Мананков, Э.Даутов, А.Красильников, Д.Волосенков, Г.Жуков, В.Никонов (защ); П.Уфимцев, Д.Соломатин, А.Чигинцев, С.Степанников, С.Дыдыкин, Р.Шакиров, А.Миляев, А.Бородкин, А.Варва. Зап.вр: Д.Мисюрин.

ХК "Гранит" (Озерск): Э.Сафин (вр); А.Носов, В.Шубников, М.Ковлягин, Д.Климов, Д.Созинов, Г.Свирепо (защ); Е.Алабугин, А.Кириллов, С.Михайлов, Д.Петрюк, В.Аникеев, А.Савицкий, А.Демкин, М.Куликов, И.Захаров, А.Сальников. Зап.вр: А.Киселев.

Штраф: 24 мин - 14 мин (А.Демкин - 4 мин, А.Кириллов - 4 мин, Г.Свирепо - 4 мин, Д.Климов)

Судьи: Г.Першуков; А.Краснов, А.Микуров (все - Челябинск)

12 февраля ЛДС "Айсберг" п. Кременкуль, 50 зрителей.

ХК "Газпром" состоит из игроков, выступающих в областном чемпионате за команды ХК "Трехгорный", ХК "Вагоностроитель" (Усть-Катав), ХК "Политехник" (Челябинск) и ХК "Гранит" (Озерск). Так, что не прошло и суток, как со многими игроками, принимавшими участие в игре с "Трехгоркой", нашим игрокам вновь пришлось скрестить клюшки во втором по значимости турнире. По словам исполнительного директора "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" Г.Мокробородова: "Все что не получилось в Трехгорном с лихвой вернулось в игре с "Газпромом" (вот что хороший лед с командой делает). Наши игроки летали, как на крыльях и судьба матча была решена уже в первом периоде. Шайбы забивались на любой вкус - и с "вершины" зоны от Игоря Захарова, и в быстрых контратаках от Виталия Аникеева и Александра Савицкого, и после красивых комбинаций от Евгения Алабугина, Артема Демкина и Виктора Шубникова. "Газпрому" не помог даже бившийся, как лев, голкипер "Гранита" Сергей Ширяев. После этой победы ХК "Гранит" досрочно, за два тура, до конца "гладкого" этапа чемпионата занял первое место и теперь будет ждать своего соперника по "плей-офф". Сегодня в ЛДС "Айсберг" наша команда проведет заключительный матч "гладкого" этапа с ХК "Ледник" (Челябинск)"

Игроки ХК "Гранит" выступили за команду ФГУП "Маяк" на зональном турнире Атомиады-2017.

С 17 по 19 февраля часть игроков ХК "Гранит", которые работают на п/о "Маяк", выступили за команду ФГУП "Маяк" на зональном отборочном турнире по хоккею с шайбой в рамках зимней Атомиады "Росатом-2017". Регламент турнира предусматривал состав команды из одного вратаря, десяти полевых игроков, одного запасного и одного тренера. Также, согласно регламенту, матч состоял из двух периодов чистого времени. В составе ФГУП "Маяк" выступили вратарь Алексей Киселев, защитники - Денис Климов, Дмитрий Созинов, Геннадий Свирепо, Игорь Захаров, нападающие - Евгений Алабугин, Максим Куликов, Сергей Михайлов, Дмитрий Петрюк, Александр Савицкий, Артем Демкин и игрок-универсал Антон Лазарев. Соперниками озерской команды были коллективы "ВНИИТФ" (Снежинск), "ПСЗ" (Трехгорный), "ЭХП" (Лесной), "УЭМЗ" (Екатеринбург). Наша команда с двухзначными счетами переиграла всех своих соперников и без проблем заняла первое место, которое дает ей право выступить в финальном турнире, который пройдет в начале марта в Новоуральске.

"Маяк" (Озерск) - "ЭХП" (Лесной) 18 : 1 (10:0; 8:1)

Шайбы забросили: С.Михайлов-4; Д.Петрюк-2; А.Демкин-3; Д.Созинов-2; И.Захаров-3; А.Савицкий-2; М.Куликов-2.

"УЭМЗ" (Екатеринбург) - "Маяк" (Озерск) 3 : 19 (0:13; 3:6)

Шайбы забросили: Д.Петрюк-5; Е.Алабугин-2; А.Демкин, И.Захаров, М.Куликов-3; Д.Созинов-3; А.Савицкий-2; А.Лазарев, С.Михайлов.

"Маяк" (Озерск) - "ПСЗ" (Трехгорный) 19 : 1 (8:1; 11:0)

Шайбы забросили: Е.Алабугин-3; Д.Петрюк-4; И.Захаров-3; А.Демкин-3; М.Куликов-2; А.Савицкий-3; Д.Созинов-2

"Маяк" (Озерск) - "ВНИИТФ" (Снежинск) 11 : 0 (9:0; 2:0)

Шайбы забросили: А.Демкин-2; С.Михайлов-4; И.Захаров-2; М.Куликов-2, Д.Петрюк.

Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский