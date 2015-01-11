Пользователи интернета смогут подготовиться к Тотальному диктанту

22 февраля на официальном сайте «Тотального диктанта» стартует общедоступный онлайн-курс русского языка. Все желающие смогут повысить свой уровень грамотности и подготовиться к участию в акции, которая в этом году состоится 8 апреля. Сообщает управление молодежной политики. Занятия стартуют в эту среду в 20.00 на официальном сайте Всемирной образовательной акции. Каждая встреча будет проходить в прямом эфире. Любой сможет задать преподавателю уточняющие вопросы и получить на них компетентные ответы. «С каждым годом необходимость занятий онлайн становилась все более и более очевидной: активных пользователей интернета становится больше, а свободного времени у людей – меньше. Статистика прошлого года подтвердила, что такая форма курсов пользуется даже большей популярностью: в 2016 году в интернете вместе с нами к диктанту готовились более 110 тысяч человек», – отметила директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец. Программа занятий составлена с учетом специфики уникального текста, специально написанного для Всемирной образовательной акции. Разработкой курсов занимается Экспертный совет проекта. После акции состоится еще 3 онлайн-занятия по разбору текста диктанта. Ссылаясь на статистику прошлых лет, организаторы уверены, что курсы качественно повышают уровень грамотности участников. «Часты случаи, когда люди, ежегодно посещая курсы, улучшали свои оценки с «двоек» до «четверок-пятерок». И, конечно, цель этих занятий не сводится сугубо к подготовке к диктанту: диктант – раз в год, а говорить и писать правильно нужно каждый день», – добавила Ольга Ребковец. Принять участие может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. С более подробной информацией об онлайн-курсах и проведении акции можно ознакомиться на официальном сайте. Добавим, что онлайн-курс запускается в дополнение к офлайновым подготовительным курсам Тотального диктанта. Для справки: Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель такого мероприятия показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно. Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как студенческая акция гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Уже в 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, ее участниками стали более 145 тысяч человек.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/polzovateli-interneta-smogut-podgotovitsya-k-totalnomu-diktantu-37033