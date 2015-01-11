Энергетики «зарядили» озерских журналистов

В середине февраля в клубе загородного дома отдыха «Лесное поместье» прошёл семинар-конференция «ЧЭСтная зарядка», организованный ПАО «Челябэнергосбыт» для средств массовой информации территорий, входящих в Кыштымский филиал компании.

— В декабре мы встречались с журналистским сообществом горнозаводской зоны на базе Златоустовского филиала, — рассказала советник генерального директора ПАО «Челябэнергосбыт» по связям с общественностью Екатерина Демидова. — Корреспонденты познакомились с нами, поняли, что компания проводит открытую информационную политику.

На февральскую «ЧЭСтную зарядку» были приглашены журналисты из Кыштыма, Карабаша, Верхнего Уфалея, Нязепетровска, Каслей, Снежинска и Озёрска. К корреспондентам городов и районов севера области на семинаре-конференции присоединились представители СМИ из Челябинска: газеты «Аргументы и факты», информационных агентств «Доступ» и «Znak.com».

Кыштымский филиал уникален тем, что в него входят два «закрытых» города — Озёрск и Снежинск, что, по мнению организаторов семинара-конференции, создаёт некоторые сложности во взаимодействии. Тем важнее было директору Кыштымского филиала Вячеславу Достовалову пообщаться с представительным озёрским «десантом», в составе которого были представители газет «Озёрский вестник» и «Вестник Маяка», сайта Озерск74.ру, ПТО «Видеоканал» и информационно-аналитического отдела Собрания депутатов.

Деловая часть «ЧЭСтной зарядки» продолжалась более пяти часов. В ходе встречи энергетики детально и доступно разъяснили общие вопросы, волнующие всех потребителей электроэнергии, и «разобрали» темы, касающиеся конкретных городов и районов.

Общение шло в режиме вопрос-ответ. На вопросы журналистов ответили: директор по сбытовой деятельности Андрей Святых, начальник управления технологических расчётов с потребителями Леонид Саплин, начальник правового управления Владимир Токарев, директор Кыштымского филиала ПАО «Челябэнергосбыт» Вячеслав Достовалов.

Откровенным и по существу получился разговор с журналистами генерального директора ПАО «Челябэнергосбыт» Андрея Красикова.

— Значительную часть юридических лиц, не оплачивающих счета ПАО «Челябэнергосбыт», составляют предприятия сферы ЖКХ, в основном МУПы — водоканалы и котельные. Дебиторская задолженность этой категории должников на начало года составила 696,1 млн руб. Прирост размера задолженности за год — 68%, – отметил генеральный директор ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Красиков. – Арендаторы водоканалов и котельных повсеместно пользуются своим исключительным «неотключаемым» статусом: потребляя электроэнергию, расплачиваются за нее неаккуратно. Особо хочется отметить группу потребителей, в которую выделены управляющие компании. Дебиторская задолженность этой группы показала самый высокий рост — за год увеличилась на 243% (с 25,0 млн руб. в начале 2016 года до 85,6 млн руб. на 1 января 2017 года). Стоит отметить, что с января 2017 года оплата электроэнергии, потребляемой на общедомовые нужды в многоквартирных домах, будет производиться населением в адрес управляющих компаний. Если сохранится наметившаяся тенденция к необязательности выполнения договорных отношений со стороны УК, задолженность этой категории потребителей может показать значительный рост.

— В работе с должниками мы используем все методы, предусмотренные законодательством, — рассказал журналистам Андрей Красиков. — Регулярно проводим встречи с должниками с участием глав муниципальных образований, предоставляем отсрочку платежей, возбуждаем исковые и исполнительные производства. Доходит до инициирования процедур банкротства и направления заявления о привлечении руководителей проблемных предприятий к уголовной ответственности по 315, 177 статьям УК РФ. Внешнее управление, кстати, может стать мерой оздоровления предприятия, как это произошло с Карабашским МУП «ККП». В 2014 году ПАО «Челябэнергосбыт» инициировало процедуру банкротства. А летом 2016 года МУП рассчиталось со всеми должниками и продолжает работать.

Представителям СМИ напомнили, что электроэнергия — такой же товар, как и продукты питания, её надо «взвешивать», то есть учитывать, своевременно и в полном объёме оплачивать. Были обсуждены вопросы расчёта и оплаты электроэнергии, новых правил выставления счетов за ОДН и платёжную дисциплину предприятий. Энергетики зарядили журналистов знаниями, чтобы в СМИ читатели, зрители и слушатели получали подробную и только достоверную информацию.

Комментарии на актуальные темы

Межповерочный интервал индивидуального прибора учёта

Согласно закону, ответственность за техническое состояние счётчика лежит на собственниках жилья. Поэтому они должны внимательно изучить паспорт прибора учёта, в котором указаны данные о дате госповерки (проходит на заводе-изготовителе) и межповерочном интервале (МПИ). Если паспорта на счётчик нет, информацию о квартале и годе госповерки можно узнать по оттиску на пломбах госповерителя, а сведения о межповерочном интервале имеются на официальном сайте завода-изготовителя. Межповерочный интервал устанавливается заводом-изготовителем.

В базе данных ПАО «Челябэнергосбыт» ведется информация по истечению срока межповерочного интервала (МПИ) приборов учёта потребителей. ПАО «Челябэнергосбыт» предупреждает каждого абонента индивидуально об истечении сроков работы индивидуального прибора учёта, публикуя информацию-предупреждение в квитанции за электроэнергию. При этом потребители уведомляются в три этапа:

1. Уведомление за шесть месяцев о том, что наступает дата истечения МПИ с указанием условий расчётов;

2.Сообщение, что истёк МПИ и расчёты ведутся по среднему начислению;

3. Сообщение, что истёк МПИ, расчёты переведены со среднего начисления на норматив.

Так же получить консультацию можно у специалистов расчётно-информационных центров ПАО «Челябэнергосбыт».

При выявлении расхождений по срокам истечения МПИ вашего счётчика, которые указаны в уведомлении на извещении-квитанции и в паспорте счётчика, необходимо сообщить об этом в расчётно-информационную группу ПАО «Челябэнергосбыт».

Адрес и телефоны Расчётно-информационных групп указаны в квитанции, а также опубликованы на сайте ПАО «Челябэнергосбыт» в разделе «Населению».

Если нет прибора учёта, или у счётчика истёк межповерочный интервал

С 01 января 2017 г. вводятся изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (далее - Правила) в части порядка начисления платы за электроэнергию, в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. № 1498.

В соответствии с п. 59 Правил, в случае непредставления потребителем показаний индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учёта в 2 раза уменьшился период расчёта по среднему объёму - с 6-ти месяцев до 3-х (трёх). По истечении 3-х (трёх) месяцев, при отсутствии показаний, плата рассчитывается исходя из нормативов потребления электроэнергии.

Напоминаем, что с 01 января 2017 г. размер повышающего коэффициента, применяемого при расчёте платы за потреблённый коммунальный ресурс для собственников, не установивших приборы учёта при наличии технической возможности, увеличен до 1,5.

Обращаем внимание на то, что повышающий коэффициент используется также в случаях, когда прибор учёта потребления электроэнергии неисправен или своевременно не прошёл поверку.

ПАО «Челябэнергосбыт» рекомендует собственникам жилых помещений:

- при наличии прибора учёта электроэнергии ежемесячно сообщать в ПАО «Челябэнергосбыт» фактические данные прибора учёта и дату снятия любым удобным для вас способом, во избежание начисления по нормативу.

- при отсутствии прибора учёта электрической энергии (при наличии технической возможности для установки прибора учёта электрической энергии) осуществить его установку.

ОДН по-новому

С 2017 года жители Челябинской области будут оплачивать электроэнергию, потреблённую на общедомовые нужды (ОДН), по квитанциям управляющих компаний. Ранее этот платёж входил в коммунальные услуги и был выставлен отдельной строкой в квитанциях ПАО «Челябэнергосбыт». Нововведение продиктовано изменениями в Жилищном кодексе РФ. Тарифы на электроэнергию и норматив за ОДН в первом полугодии 2017 года не изменились.

ПАО «Челябэнергосбыт» продолжит начислять ОДН в многоквартирных домах с непосредственным способом управления, а также в случаях, если способ управления не выбран или не реализован.

Двойных начислений за ОДН — и от управляющих компаний, и от ресурсоснабжающих организаций не будет. Это гарантирует региональный Минстрой, за этим будет особо пристально следить Госжилинспекция.

Технология расчётов ПАО «Челябэнергосбыт» предусматривает предъявление начисления потреблённой электроэнергии на ОДН в квитанции месяцем позже. Это означает, что в извещении-квитанции ПАО «Челябэнергосбыт» за январь 2017 года, которую потребители получат в начале февраля, будет отражено начисление ОДН за декабрь 2016-го.

Автоматизированный учёт удобен и населению, и энергетикам

Чётко учитывать потребление и корректно начислять оплату позволяет автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ. В домах, оснащённых этой системой, процент вопросов по начислениям значительно меньше, а платёжная дисциплина выше, чем у жильцов, учитывающих электроэнергию по-старинке. ПАО «Челябэнергосбыт» использует в расчётах данные с систем АСКУЭ, охватывающих более 200 тысяч приборов учёта по области. Этот опыт показал, что автоматизированная система исключает ошибки и искажения, возможные при ручном сборе данных, обеспечивает передачу показаний в установленное время, снижает потери электроэнергии, обнаруживает несанкционированные подключения, обеспечивает прозрачность расчётов.

Энергетики предлагают меры, которые позволят массово внедрять такие системы: новое жильё необходимо сдавать только после монтажа и допуска в эксплуатацию АСКУЭ; а затраты на замену устаревших приборов учёта на современные автоматизированные системы учитывать при тарифном регулировании.

По какому принципу начисляется сумма платежа до конца месяца при условии передачи данных

до 23-го числа каждого месяца?

ПАО «Челябэнергосбыт» обслуживает более 1,3 миллиона счетов бытовых абонентов. Ежемесячно — на последнее число месяца — необходимо по каждому счёту провести расчёт и напечатать квитанции. Даже мощному вычислительному центру, установленному в компании, на это требуется время. Поэтому мы рекомендуем бытовым абонентам передавать показания до 23 числа. Далее программа, основываясь на предыдущих показаниях, рассчитывает средний ежедневный расход и доначисляет предполагаемый расход за дни, оставшиеся до конца месяца, к переданным на 23 число сведениям. Если проанализировать расход и начисления за длительный период, например, за год, расхождений между объёмом потреблённой электроэнергии, учтённой индивидуальным счётчиком, и объёмом, предъявленным потребителю к оплате, не будет.

Использована информация пресс-службы ПАО «Челябэнергосбыт».

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