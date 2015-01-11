С победой вернулись домой девушки из школы танцев «E-MOTION»

Воспитанницы школы танцев «E-MOTION» стали победителями и призёрами Чемпионата и Первенства Челябинской области по фитнес-аэробике, которые проходили 18 февраля в Челябинске.

В соревнованиях участвовали юные спортсмены в возрасте от 7 до 18 лет из Челябинска, Миасса, Магнитогорска. Озёрск на турнире представляли клуб аэробики «Интерспортфитнес» и школа танцев «E-MOTION».

Воспитанники школы танцев «E-MOTION» стали победителями и призёрами в дисциплине «ХИП-ХОП» в следующих возрастных категориях: кадеты (7-13 лет) –1 место, мегакрю (от 12 -18 лет) – 1 место, юниоры (12-17 лет) – 2 место, юниоры (12-17 лет) – 3 место.

Сборные команды к соревнованиям подготовили тренеры Наталья Назарова и Любовь Ермилова. Озерские спортсменки получили право участия и будут представлять Челябинскую область 10-12 марта в Кургане на Чемпионате и Первенстве Уральского Федерального округа по фитнес-аэробике, где состоится отбор на Всероссийские соревнования, которые пройдут в начале апреля в Москве.

Помимо подготовки сборных к соревнованиям, в школе танцев ведется работа по организации предстоящего регионального танцевального Чемпионата «OZR DANCE FEST-2017», который будет проводится 23 апреля в Озерске в ДК “Маяк”. Следует напомнить, что в прошлом году на фестивале собрались более 1000 зрителей и 300 участников из разных городов, Озерск представляли 150 танцоров. В этом году в жюри конкурса приглашена гостья из Москвы – хореограф проекта “ТАНЦЫ” на ТНТ Анастасия Чередникова. Она будет оценивать мастерство участников и проведёт мастер-классы.

http://www.ozerskadm.ru