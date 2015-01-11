Масленица — 2017 в Озерске. Фоторепортаж

Вновь над Озерском прокатилась веселая, сытная, шумная Масленица! По многолетней традиции была она организована силами МБУ ПКиО и прошла на территории Городского парка, собрав не менее девяти тысяч зрителей и гостей!

Чем порадовало в этом году народное гуляние озерчан? Богатыми торговыми рядами, вкусными блинами да шашлыками, пирогами и прочей снедью! Не были забыты любимые всеми масленичные забавы и развлечения: катания на лошадях (клуб «Хорсесбург») и паровозике, батуты, тир, игровые площадки!

С каждым годом растет количество умельцев и мастеров, желающих на Масленице свое искусство людям показать! Выставка-ярмарка «Урал – умельцев край» приятно удивила гостей парка многообразием ремесел, красотой изделий из дерева, ткани, камня…

Детвора штурмовала Детскую площадку, азартно принимая участие в состязаниях на меткость, ловкость и смекалку, а ребята постарше мерялись силой и ловкостью на Богатырской поляне!

На главной праздничной площадке прошли Богатырские состязания добрых молодцев - волонтеров ОТИ НИЯУ МИФИ и общественной молодежной организации «СМИК»! Впервые молодежь Озерска попробовала возродить старинную русскую забаву - стеношные бои, и им это удалось!

Яркое театрализованное представление «Как на острове Буяне Масленицу отмечали» также прошло при активной поддержке и участии зрителей, не расходившихся с площадки в течение 2 часов! Изюминкой спектакля стали выступления замечательных озерских творческих коллективов: Хора русской песни (рук. Е.А. Петрухина), хора ветеранов «Рябинушка» (рук. А. Шмаков), ансамбля народной песни «Забава» (рук. Л. Т. Логвиновских) (МБУ КДЦ), вокального ансамбля «Премьера» (рук. А.С. Рыбакова), солистов А. Шереметьева, Т. Тюбиной, К. Андреевой! Юные танцоры хореографических коллективов «Каблучок» (рук. Я.И. Садилкина и В. А. Садилкин) и «Купава» (рук. Г. Ю. Штейникова) (МБУ «КДЦ») при помощи волонтеров завели общий хоровод во славу наступающей весны! В завершение праздника всем миром проводили злую Марену – символ холодной зимы, добрыми пожеланиями еще раз поздравили друг друга!

Слова благодарности прозвучали со сцены в адрес помощников и благотворителей мероприятия.

И, конечно, самая горячая благодарность организаторов была адресована бессменным помощникам и активным участникам всех масштабных мероприятий Парка культуры и отдыха – волонтерам ОТИ НИЯУ МИФИ (куратор И.А. Стрижова) и общественной молодежной организации «СМИК» (рук. О.Л. Потеряева).

http://park-ozersk.ru/

Фоторепортаж Дениса Васильева