«Маяк» через суд выбивает долги из МПКХ

Почти полгода – с апреля по август 2016 года - муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства пользовалось услугами ФГУП «По «Маяк» по передаче тепловой энергии, не оплачивая их. Несмотря на наличие договорных отношений, руководство МПКХ не спешило оплачивать счета, выставляемые градообразующим предприятием каждый месяц указанного периода.

Ситуацию не разрешило даже направление в адрес муниципального предприятия претензии с требованием срочной уплаты задолженности, которая превысила 600 000 рублей. В итоге представители «Маяка» были вынуждены обратиться в арбитражный суд Челябинской области.

Как сказано в материалах дела, ответчиком отзыв на исковое заявление и доказательства по делу не представлены, что не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

В результате разбирательства, судом принято решение: взыскать с муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства в пользу федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Маяк» задолженность в сумме 633 925 руб. 50 коп., а также в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины 15 679 руб.

Напомним, взыскание задолженности МПКХ Озёрска в судебном порядке происходит регулярно, однако общий долг муниципального предприятия перед «Маяком» и «Фортумом» продолжает оставаться на уровне нескольких сотен миллионов рублей

Озёрск.ру