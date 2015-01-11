Модные тренды сезона весна-лето 2017

Весна вот-вот вступит в свои права, а значит настало самое время поговорить о модных тенденциях, которые будут актуальны на протяжении самых прекрасных шести месяцев — с марта по август. 2017 год побалует нас возвращением в 80-е, поэтому если что-то завалялось у вас в шкафу или на антресолях, смело доставайте и обыгрывайте в новых актуальных образах.

Привет, 80-е!

Помните, что было модно в те годы? Ультрамини, широкие плечи на блузах и пиджаках, брюки-бананы и обувь на массивной платформе. Дополнить такой образ можно украшением из натуральных камней. Это не обязательно должно быть серебро или золото. Это может быть и обычная бижутерия, стилизованная под былые годы. Вы можете приобрести натуральные камни оптом или в розницу, потому что так выгодней, в Челябинске, в Екатеринбурге, в Новокузнецке или любом другом городе России — и в ручную создать свое идеальное украшение. Благо, ни особых средств, ни чрезмерных усилий на это не потребуется.

Розовый

Девочки и девушки, которые ассоциируют себя с розовым цветом, наконец могут ликовать. Отныне розовый — это не пошло, не приторно, не стыдно. Розовый — это модно, стильно и актуально. Причем чем больше на тебе розового, тем круче. По крайней мере, именно так считают современные дизайнеры и модельеры. А уж эти точно знают толк в моде. И не забывайте дополнять каждый свой образ украшениями. Доступная натуральная бижутерия, которую можно приобрести оптом и в розницу в Челябинске, в Волгограде, в Абакане и других городах, может выгодно подчеркнуть стиль pink. Правда, для этого стоит выбрать натуральные камни соответствующих розовых оттенков. Это может быть:

• яшма,

• агат,

• корунд,

• кварц,

• родохрозит,

• рубеллит.

Костюм

Скучно? Несовременно? Серо? Ошибаетесь! летом и весной 2017-го года офисные костюмы в смелых интерпретациях станут настоящим писком сезона. Особенно стильно такой костюм будет смотреться с рубашкой навыпуск, которую вы на время позаимствуете у своего бойфренда. Не бойтесь экспериментировать, не бойтесь выглядеть смешно и нелепо. Дизайнеры уверяют: чем чаще весной на вас будут оборачиваться прохожие, тем круче вы будете выглядеть в глазах именитых кутюрье.

Следовать моде или отдать предпочтение своему стилю? Решение всегда остается за вами. Ведь наперевес первому правилу существует и второе — не менее распространенное и правдивое: всегда надевайте то, в чем чувствуете себя уютно и комфортно. Только так вы сможете достигнуть гармонии с собственным образом и преподнести наряд максимально выгодно.