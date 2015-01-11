Волшебная сила музыки вновь собрала юные таланты

26 февраля в детской музыкальной школе №1 состоялись конкурсные прослушивания III Всероссийского фестиваля-конкурса «Волшебство звука». Победители конкурса примут участие в гала – концерте, который пройдёт 7 марта в Магнитогорске.

Конкурс проводился в Озерске во второй раз. В этом году в прослушиваниях приняли участие 45 юных музыкантов из детских музыкальных школ округа и Озерского колледжа искусств. Следует напомнить, что конкурс проходит в девяти регионах России при поддержке Международного проекта «Великие имена искусства», Международного благотворительного Фонда Владимира Спивакова, Международного благотворительного Фонда помощи юным пианистам Владимира Крайнева, компании «Ямаха мьюзик».

В состав жюри конкурса входят известные российские музыканты: Лауреат XII Международного конкурса им. Чайковского Дмитрий Онищенко (фортепиано), Президент Международного проекта «Великие имена искусства» Мария Смердова (фортепиано), Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Мария Теплякова (альт), Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Иосиф Пуриц (баян).

Во время прослушиваний озерские ребята показали высокий исполнительский уровень, ещё раз подтвердили достойный уровень музыкального образования в Озерске и профессионализм педагогов. Конкурсный день закончился концертом московских музыкантов – членов жюри.

Результаты конкурса будут известны после прослушивания всех исполнителей Челябинской области, подавших заявки для участия в конкурсе «Волшебство звука». Победители примут участие в гала – концерте, который пройдёт 7-го марта в Магнитогорске. Ребят ждут подарки, стипендии, сертификаты на участие в концертных программах, путёвки в летнюю творческую школу «Волшебство звука».

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Фото Владимира Беляева.