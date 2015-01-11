Озёрские горнолыжники — призёры в каждой дисциплине этапа Кубка России

23-26 февраля 2017г. на горнолыжном комплексе «Мраткино» г. Белорецк прошел 5 этап Кубка России Русмастерс по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов в 4х дисциплинах: Супергигант, комбинация (Супергигант +1 попытка слалома), слалом-гигант и специальный слалом. От Озерска в этих соревнованиях приняли участие Зырина Ольга, Федорович Ольга, Логинов Игорь, Золотарева Марина, Степанов Андрей, Кулешов Владимир.

В своих возрастных группах на этих соревнованиях призерами стали:

Супергигант: Зырина Ольга - 2 место, Федорович Ольга - 3 место.

Комбинация: Зырина Ольга - 2 место, Федорович Ольга, Кулешов Владимир - 3 место.

Слалом гигант: Зырина Ольга, Золотарева Марина, Кулешов Владимир - 2 место, Федорович Ольга - 3 место.

Специальный слалом: Кулешов Владимир - 1 место, Зырина Ольга - 2 место, Федорович Ольга - 3 место.

Федерация горных лыж г. Озерска