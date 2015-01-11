Озерск Готов к Труду и Обороне!

28 февраля в актовом зале Администрации Озерского городского округа собрались учащиеся и представители образовательных организаций округа, ветераны спорта, руководители Управления по физической культуре и спорту и представители Центра тестирования «ВФСК ГТО».

В торжественной обстановке Глава округа Олег Вячеславович Костиков вручил учащимся Золотые Знаки отличия Комплекса «Готов к Труду и Обороне». Самой юной обладательницей Золотого Знака стала Александра Васильева – ученица 2 класса школы № 30.

Также состоялось награждение участников «Муниципального этапа областного

Фестиваля ГТО», который завершился в январе 2017 года.

Среди ветеранов спорта победителями в своих возрастных группах стали:

- Марина Илюхина

- Гульниса Летягина

- Надежда Бадукина

- Алексей Корнеев

Среди команд СУЗов и ВУЗов победу одержала команда ОТИ НИЯУ «МИФИ»

Среди школьных команд победу одержала МБОУ СОШ № 21.

На зональном этапе областного Фестиваля команда Озерского городского округа достойно представила свой округ, заняв 5 место из 15. Команду представляли учащиеся МБОУ СОШ №41, ветераны спорта, члены ЦРОФП «Гагарин».

Благодарим всех членов команды и поздравляем с достойным выступлением!

Методисты МБУ Арена