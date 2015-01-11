Озерск Готов к Труду и Обороне!

28 февраля в актовом зале Администрации Озерского городского округа собрались учащиеся и представители образовательных организаций округа, ветераны спорта, руководители Управления по физической культуре и спорту и представители Центра тестирования «ВФСК ГТО».
В торжественной обстановке Глава округа Олег Вячеславович Костиков вручил учащимся Золотые Знаки отличия Комплекса «Готов к Труду и Обороне». Самой юной обладательницей Золотого Знака стала Александра Васильева – ученица 2 класса школы № 30.
Также состоялось награждение участников «Муниципального этапа областного
Фестиваля ГТО», который завершился в январе 2017 года.
Среди ветеранов спорта победителями в своих возрастных группах стали:
- Марина Илюхина
- Гульниса Летягина
- Надежда Бадукина
- Алексей Корнеев
Среди команд СУЗов и ВУЗов победу одержала команда ОТИ НИЯУ «МИФИ»
Среди школьных команд победу одержала МБОУ СОШ № 21.
На зональном этапе областного Фестиваля команда Озерского городского округа достойно представила свой округ, заняв 5 место из 15. Команду представляли учащиеся МБОУ СОШ №41, ветераны спорта, члены ЦРОФП «Гагарин».
Благодарим всех членов команды и поздравляем с достойным выступлением!