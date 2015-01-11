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Справедливость восторжествует? Завышенные суммы ОДН за февраль коммунальщики обещали пересчитать

Ажиотаж возмущенных южноуральцев: жильцы многоквартирных домов получили квитанции с увеличенными в несколько раз платежами за ОДН и забросали органы власти жалобами, а Общественную палату региона атаковали звонками.

В Челябинске по инициативе региональной Общественной палаты состоялся круглый стол «Об изменениях в системе платы за общедомовые нужды».

Участие в мероприятии приняли представители Общественной палаты Челябинской области, Челябинской городской Думы, Законодательного собрания региона, Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, Государственной жилищной инспекции. А также юристы, управляющие компании Челябинска и активные жители Южного Урала. Открыл встречу председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

Олег Дубровин: «Необходимость проведения этого круглого стола была вызвана большим количеством обращений в Общественную палату Челябинской области от жителей региона, получивших в феврале квитанции со значительно выросшими суммами по ОДН. Это связано с тем, что с 1 января 2017 вступили в силу изменения, внесенные в ряд постановлений Правительства РФ. В том числе плата за ОДН впервые переместилась со строки «коммунальные услуги» в строку «содержание жилого помещения». Сделать это планировалось еще 1 апреля 2016 года. Но впоследствии дату перенесли на 1 января 2017-ого. В связи с этим сейчас у собственников возникает множество вопросов, ответить на которые мы сегодня и постараемся».

Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц отметила, что вопрос начисления платы за ОДН является социально значимым. Каждый день в подконтрольное ей ведомство поступают вопросы от жителей. Среди них – «Почему нужно платить за ОДН по воде, если в подъезде даже нет водоразборного устройства, а вода для уборки выдается уборщицам из квартир?» или «Как несколько лампочек в подъезде могут вылиться в ОДН по электричеству в 300 и более рублей?».

Ответили на эти вопросы представители управляющих компаний. Генеральный директор УК «Ремжилзаказчик» Владимир Кудряшов пояснил, что в марте будет произведен перерасчет по выставленным в феврале завышенным суммам. Кроме того, он пояснил, что ОДН по воде – это не только мытье полов в подъезде. В эту графу расходов входит также подготовка труб к отопительному сезону, ремонтные работы. Но самую большую часть ОДН составляет безучетное потребление ресурсов. Практически в каждом доме, уверены коммунальщики, есть недобросовестные жильцы – те, кто не устанавливают счетчики и при этом платят по нормативу за одного прописанного человека, в то время, когда проживает в квартире несколько. В результате платить за таких жильцов приходится всему дому. Ведь формула расчета ОДН предельно проста: из показателя общедомового счетчика вычитаются показатели счетчиков индивидуальных. Оставшееся количество и является расходами на общедомовые нужны.

Однако участники круглого стола посоветовали представителям управляющих компаний не возмещать эти потери за счет добросовестных жильцов, а активизировать работу по выявлению неплательщиков. Тем более, что с 1 января у УК появилось такое законное право. Теперь представители управляющих компаний смогут делать поквартирный обход и формировать списки количества проживающих.

Также от представителей управляющих компаний звучали предложения увеличить тарифы. По мнению генерального директора ООО «Жилкомсервис» Кирилла Ветхова, увеличение тарифа поможет стимулировать население на установку приборов индивидуального учета. Чем выше будет тариф, тем выгоднее окажется обзавестись счетчиком, - считает руководитель УК. На такое предложение ответила Татьяна Кучиц. Министр тарифного регулирования и энергетики региона заявила, что пересмотр нормативов будет осуществлен до 1 июня. Однако никаких предпосылок для их увеличения нет.

И.о. начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» Ирина Гончарова отметила, что теперь квитанции будут выглядеть несколько по-другому. ОДН по каждому виду ресурсов будут отражены отдельными строками в составе графы «за содержание жилого помещения. При этом суммы в новых платежных документах не должны сильно измениться, меняется лишь расположение строк.

На оборотной стороне квитанции управляющим компаниям рекомендовано размещать разъяснительную информацию, чтобы информировать людей о законности изменений.

В завершении круглого стола стороны пришли к выводу о том, что вопросы, связанные с ОДН, носят ярко выраженный социальный характер. А потому для решения проблемы необходим сбалансированный подход. Власть, бизнес и общество должны консолидироваться. Необходим такой механизм расчета ОДН и платы за него, при котором будут соблюдены и интересы собственников жилых помещений, и интересы управляющих компаний. Председатель Общественной палаты Челябинской области, подводя итоги встречи, отметил два пути решения данного вопроса.

Олег Дубровин: «Первый выход – это жить по закону. Второй – изменить этот закон, если он чем-то не устраивает. Члены и эксперты Общественной палаты всегда готовы оказать помощь в подготовке изменений в федеральное законодательство, если такие изменения потребуются. Наша задача – снять напряжение в обществе по этому вопросу».

Заместитель руководителя Аппарата Общественной палаты Челябинской области

Елена Шубина

Справедливость восторжествует? Завышенные суммы ОДН за февраль коммунальщики обещали пересчитать

Справедливость восторжествует? Завышенные суммы ОДН за февраль коммунальщики обещали пересчитать

Справедливость восторжествует? Завышенные суммы ОДН за февраль коммунальщики обещали пересчитать

Ключевые теги: общественная палата, общедомовые нужды.

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