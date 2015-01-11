Детям без прививки от энцефалита запретили участвовать в турпоходах на Южном Урале

В Челябинской области детям, не привитым от клещевого энцефалита, запретили участвовать в турпоходах – данная мера потребовалась из-за сохранения неблагополучной эпидситуации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

Главный государственный санитарный врач по Челябинской области в преддверии летнего сезона потребовал от глав муниципалитетов организовать вакцинацию детей и подростков групп риска, а также провести противоклещевую обработку территорий. Руководителям предприятий, учреждений, организаций поручено до 1 мая привести в должное санитарное состояние территории подведомственных объектов, провести акарицидные обработки.

Минздраву поручено с 1 марта провести вакцинацию населения с охватом первичной иммунизацией 9,5% населения, в том числе 100% – групп риска.

Руководству предприятий, учреждений и организаций всех видов собственности поручено запретить участие в турпоходах, экскурсиях, спортивных соревнованиях на открытой природе, в благоустройстве и очистке территорий детей и подростков, не привитых от клещевого энцефалита. Руководству турбаз поручено провести качественную расчистку и дератизацию, акарицидную обработку баз и прилегающих территорий на расстоянии не менее 50 метров.

Также должны быть запрещены экскурсии, походы и прогулки за пределы загородных лагерей для детей в течение всей оздоровительной кампании.

Отметим, что эпидситуация по клещевым инфекциям на Южном Урале остается неблагополучной. Заболеваемость энцефалитом увеличилась в 2,2 раза по сравнению с 2015 годом. В 2016 году выявлено три летальных исхода от клещевого вирусного энцефалита у не привитых взрослых. В 2016 году от укусов клещей пострадали 15 тыс. 882 человека.

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