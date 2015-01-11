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Игроки ХК «Гранит» в составе команды «ЯОК-Урал» стали чемпионами Атомиады-2017 года

С 3 по 5 марта в Новоуральске прошели финальные соревнования Всероссийской Атомиады "Росатом-2017". В хоккейном турнире приняли участие пять команд-победительниц зональных турниров: "ЯОК-Центр" (Заречный), "ТВЭЛ-Сибирь" (Северск/Красноярск), "ТВЭЛ-Центр" (Глазов), "Росэнергоатом" (Мурманск/Полярные Зори) и "ЯОК-Урал" (Озерск).

В составе "ЯОК-Урал" выступили игроки ХК "Гранит" (Озерск): Алексей Киселев (вратарь), Денис Климов, Геннадий Свирепо, Дмитрий Созинов, Игорь Захаров (защитники), Евгений Алабугин (к), Антон Лазарев, Дмитрий Петрюк, Максим Куликов, Сергей Михайлов, Александр Савицкий (нападающие).

Одержав победы во всех матчах, "ЯОК-Урал" стал первым чемпионом впервые разыгрываемого турнира по хоккею с шайбой в программе зимней Атомиады, т.е по меркам бывшего СССР - чемпионами ЦС.

Вот что рассказал о финальном турнире исполнительный директор "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" Геннадий Мокробородов, который присутствовал на всех играх хоккейного турнира: "Чтобы нашим болельщикам был понятен уровень турнира, сравню участвующие команды с командами, выступающими в Чемпионате Челябинской области и хорошо знакомые нашим болельщикам. Итак, "ЯОК-Центр" (Заречный) - примерно уровень Коркино, Златоуст. "ТВЭЛ-Сибирь" (Северск/Красноярск), по большому счету, это ХК "Янтарь" (Северск), уровень примерно Усть-Катав. "ТВЭЛ-Центр" (Глазов) - очень хорошая команда, с опытными, судя по всему, где-то поигравшими хоккеистами, уровень ХК "Трехгорный". Ну, и наконец, "Росэнергоатом" (Мурманск/Полярные Зори) - очень сильный коллектив, практически на 100% состоящий из игроков ХК "Колатом" (Полярные Зори), действующих чемпионов Мурманской области.

Конечно, главной звездой команды является голкипер Алексей Абрамов, имеющий огромный опыт выступления в свое время и в Чемпионате Белоруссии, и в Восточно-Европейской хоккейной лиге и в ВХЛ в составе "Витязя" (Подольск), и "Крылья Советов" (Москва). Очень сильное впечатление произвели игроки О.Карпов, А.Реут, А.Барбашин.

Матч между "ЯОК-Урал" и "Росэнергоатомом" и решил судьбу первого места. По накалу, жесткости силовой борьбы, самоотверженности игроков обеих команд игра очень напоминала схватки "Гранита" с чебаркульской "Звездой" и челябинским "Политехником". По ходу матча (уже к шестой минуте первого периода) уральцы "горели" 0:2, но в концовке первого периоде Игорь Захаров все-таки сумел пробить голкипера северян, второй период - "качели" и 0:0.

В третьем периоде, скорее всего, сказался опыт уральцев и их чуть лучшая физическая готовность, за счет которой они постоянно нагружали голкипера "Росэнергоатома", бросая и бросая по его воротам. В конце концов, в середине третьего периода Сергей Михайлов с интервалом в три минуты дважды поразил ворота, которые защищал Алексей Абрамов.

После этой победы нашей команде нужно было просто не проиграть на следующий день "ТВЭЛ-Центру" (Глазов), что и было успешно выполнено. Четыре безответные шайбы в ворота глазовчан окончательно расставили все команды по своим местам".

"ТВЭЛ-Сибирь" (Северск/Красноярск) - "ЯОК-Урал" (Озерск) 3 : 8 (0:4; 2:1; 1:3)

Шайбы забросили: 1 мин - С.Михайлов (И.Захаров) 0:1; 3 мин - И.Захаров (Е.Алабугин) 0:2; 15 мин - И.Захаров (Д.Петрюк, Е.Алабугин) 0:3, бол; 17 мин - С.Михайлов 0:4; 28 мин - П.Богданов (О.Шмаков) 1:4; 32 мин - С.Михайлов 1:5; 37 мин - И.Ермолаев (М.Кубацкий) 2:5; 43 мин - С.Михайлов 2:6; 45 мин - И.Захаров ((С.Михайлов) 2:7; 48 мин - А.Воловод (П.Богданов) 3:7; 57 мин - Д.Петрюк (И.Захаров, А.Савицкий) 3:8.

"ТВЭЛ-Сибирь" (Северск/Красноярск): Е.Гращенко (вр); О.Малюгин, Д.Субочев, А.Ковалев, Е.Прокопьев, А.Воловод (защ); О.Шмаков (к), Ф.Чаусов, В.Тупицын, П.Богданов, И.Ермолаев, М.Кубацкий (нап).

"ЯОК-Урал" (Озерск): А.Киселев (вр); Д.Климов, Д.Созинов, Г.Свирепо (защ); И.Захаров, Е.Алабугин (к), Д.Петрюк, А.Лазарев, М.Куликов, С.Михайлов, А.Савицкий.

Штраф: 10 мин - 2 мин (Д.Климов)

Судьи: В.Елин, А.Данченко (Новоуральск)

3 марта КСК "Кедр" г. Новоуральск, 100 зрителей.

"ЯОК-Центр" (Заречный) - "ЯОК-Урал" (Озерск) 0 : 19 (0:5; 0:7; 0:7)

Шайбы забросили: 1 мин - С.Михайлов (Д.Созинов, И.Захаров) 0:1; 4 мин - А.Савицкий (М.Куликов, Д.Петрюк); 7 мин - С.Михайлов (И.Захаров) 0:3; 19 мин - А.Савицкий (Д.Петрюк, М.Куликов) 0:4; 20 мин - Д.Петрюк 0:5; 23 мин - М.Куликов (Д.Климов) 0:6; 30 мин - А.Савицкий (Д.Петрюк) 0:7; 32 мин - И.Захаров (С.Михайлов) 0:8; 35 мин - Д.Петрюк (А.Савицкий) 0:9; 36 мин - Е.Алабугин (Г.Свирепо) 0:10; 37 мин - И.Захаров (Е.Алабугин, С.Михайлов) 0:11; 40 мин - И.Захаров (С.Михайлов) 0:12; 41 мин - С.Михайлов (А.Лазарев, И.Захаров) 0:13; 45 мин - И.Захаров (Е.Алабугин) 0:14; 50 мин - Д.Петрюк (А.Савицкий) 0:15; 52 мин - И.Захаров 0:16; 55 мин - Д.Петрюк (Д.Климов) 0:17; 56 мин - М.Куликов (Д.Петрюк, А.Савицкий) 0:18; 58 мин - А.Лазарев (Г.Свирепо, А.Савицкий) 0:19.

"ЯОК-Центр" (Заречный): П.Савосин (вр); А.Табаченков, П.Вдовиченко, Р.Литвинов (к), П.Пожитков, В.Малофеев (защ); В.Фролов, А.Фокин, М.Терещенко, М.Юрков, Д.Прокофьев, Д.Евстифеев, А.Пожитков (нап).

"ЯОК-Урал" (Озерск): А.Киселев (вр); Г.Свирепо, Д.Созинов, Д.Климов (защ); А.Лазарев, Е.Алабугин (к), И.Захаров, С.Михайлов, А.Савицкий, М.Куликов, Д.Петрюк (нап).

Штраф: 2 мин - 0 мин

Судьи: И.Галиахматов, В.Булдаков

4 марта КСК "Кедр" г. Новоуральск, 100 зрителей.

"ЯОК-Урал" (Озерск) - "Росэнергоатом" (Мурманск/Полярные Зори) 3 : 2 (1:2; 0:0; 2:0)

Шайбы забросили: 4 мин - А.Серков 0:1; 6 мин - А.Реут 0:2, мен; 16 мин - И.Захаров 1:2; 51 мин - С.Михайлов (Е.Алабугин, И.Захаров) 2:2; 54 мин - С.Михайлов (И.Захаров) 2:3.

"ЯОК-Урал" (Озерск): А.Киселев (вр); Г.Свирепо, Д.Климов, Д.Созинов (защ); Е.Алабугин (к), С.Михайлов, И.Захаров, М.Куликов, А.Савицкий, Д.Петрюк, А.Лазарев (нап).

"Росэнергоатом" (Полярные Зори): А.Абрамов (вр); П.Дроздов, О.Бойков, И.Товстоган (защ); О.Карпов, А.Реут, А.Барбашин, С.Леошко, Д.Абалов, А.Серков, Н.Иванин (к), А.Саратовский.

Штраф: 0 мин - 8 мин

Судьи: И.Галиахматов, В.Булдаков.

4 марта КСК "Кедр" г. Новоуральск, 250 зрителей.

"ТВЭЛ-Центр" (Глазов) - "ЯОК-Урал" (Озерск) 0 : 4 (0:2; 0:1; 0:1)

Шайбы забросили: 5 мин - М.Куликов (Е.Алабугин, Д.Созинов) 0:1, бол; 7 мин - С.Михайлов (И.Захаров) 0:2; 32 мин - И.Захаров (С.Михайлов, Е.Алабугин) 0:3; 53 мин - А.Савицкий (Д.Климов) 0:4.

"ТВЭЛ-Центр" (Глазов): К.Шикалов (вр); Д.Карандашов, Д.Уткин, Д.Утробин, Д.Редозубов (защ); Н.Шудегов, А.Лусников, В.Шуклин, Д.Перевощиков, С.Набоков, М.Васильев. Зап.вр: И.Кавелашвили.

"ЯОК-Урал" (Озерск): А.Киселев (вр); Г.Свирепо, Д.Созинов, Д.Климов; Е.Алабугин (к), С.Михайлов, И.Захаров, М.Куликов, Д.Петрюк, А.Савицкий, А.Лазарев.

Штраф: 10 мин - 2 мин (И.Захаров)

Судьи: В.Булдаков, В.Кормильцев.

5 марта КСК "Кедр" г.Новоуральск, 100 зрителей.

P.S. Сегодня, 6 марта, ХК "Гранит" проведет первый матч розыгрыша Кубка Челябинской области с командой "Метеор-Сигнал" (Челябинск). Игра состоится в ЛДС "Метеор-Сигнал". Начало в 18.00.

Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский

http://afh-ozersk.ru

Ключевые теги: хоккей.

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