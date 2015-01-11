Завершился 16- й турнир по волейболу среди женских команд городов Урала, посвященный памяти тренера А.В. Мичковец

С 3 по 5 марта на спортивной площадке КСК Лидер встретились команды из городов Снежинска, Челябинска, Миасса, Первоуральска, Трехгорного, Кыштыма и Озерска.

Турнир традиционно является настоящим украшением спортивной жизни Озерска. Он стал поистине удачным подарком к Международному женскому дню. Азарт, море положительных эмоций и захватывающий дух спортивных баталий сопровождали каждую игру соревнований, радуя болельщиков.

В воскресенье состоялись финальные игры. За третье место вели упорную борьбу волейболистки Трехгорного и Озерска, за победное первое место – Челябинска и Первоуральска.

Итоги турнирной таблицы таковы:

1 место - Первоуральск

2 место – Челябинск

3 место - Озерск

Лучшим связующим игроком турнира была признана Софья Разпопова (Трехгорный), лучшим нападающим – Кристина Сапунова (Озерск), лучшим универсальным игроком – Лариса Щепилова (Челябинск). В составе Озерской команды лучшими игроками стали – Болотова Елена и Камаева Марина.

Выражаем благодарность директору МБУ «Арена» Сергею Ивановичу Родину за предоставленный в распоряжение волейболисток зал, создание условий для отдыха спортсменок между играми.

Хочется отметить бессменную судейскую бригаду: главного секретаря Турнира Людмилу Балабанову, главного судью Виктора Русина и его помощника Николая Ускова.

А состоялся он благодаря активному участию в организации Макеевой Аллы, Дородневой Елены, Купцовой Елены, Речкаловой Юлии, Болотовой Елены и Сапуновой Кристины, спонсорской поддержке семьи Старухиных и ветеранов Озерского волейбола.

Методисты МБУ Арена

Фото https://vk.com/arena_ozerck