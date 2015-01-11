В Кыштыме введена в эксплуатацию ещё одна современная блочно-модульная котельная

Специалистами успешно проведены пуско-наладочные мероприятия нового теплоисточника в Кыштыме, сообщает пресс-служба администрации округа. «В настоящее время котельная работает в тестовом режиме. Провести мероприятия по переключению потребителей от старого теплоисточника к новому без дискомфорта позволили благоприятные погодные условия»,- говорит первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин. Газовая котельная с подводящими к ней сетями построена ООО «СТЭП» из Копейска в рамках инвестиционного соглашения по муниципальной программе «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения Кыштымского городского округа на 2012-2017 годы». Генеральным подрядчиком работ выступило ООО ПСК «ЭСТЭ». Данный инвестиционный проект оценивается в 25 млн руб. Котельная на улице Победы на мощность 5,5 мегаватта обогреет жителей районов абразивного завода и железнодорожного вокзала. Добавим, за последние годы в теплоэнергетике Кыштымского городского округа произошли значительные позитивные перемены. Это шестая современная блочно-модульная котельная в муниципалитете. Подобные теплоисточники успешно отработали отопительные сезоны в разных районах округа. В октябре прошлого года появилась мини-котельная в районе улицы Южной. Напомним, пуск первой современной блочно-модульной котельной в округе состоялся 21 сентября 2014 года в посёлке Тайгинка.Так в городе, в рамках исполнения поручения губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, продолжается работа по уходу от убыточных, исчерпавших свой ресурс, неэффективных теплоисточников.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-kyshtyme-vvedena-v-ekspluataciyu-eshchyo-odna-sovremennaya-blochno-modulnaya-kotelnaya