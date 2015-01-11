В Троицке состоялась международная выставка птиц

Посетители выставки домашней декоративной птицы и голубей увидели более 60 пород птиц, сообщает пресс-служба администрации Троицка. Организатором выставки выступило министерство сельского хозяйства Челябинской области совместно с Южно-Уральским государственным аграрным университетом. Птиц на выставке представил Тюменский клуб голубеводов, также пернатых привезли из Екатеринбурга, Копейска, Троицка, Пластовского, Сосновского районов и республики Казахстан. Помимо открытия выставки, в стенах ЮУрГАУ состоялась встреча начальников управлений образования, директоров техникумов и школ Челябинской области. В конференц-зале подвели итоги совместной профориентационной работы. После – праздничный концерт, посвященный 8 марта. «Вдвойне приятно, что такое масштабное разноплановое мероприятие проходит именно в Троицке, - отметил на открытии глава Троицка Александр Виноградов. – Поздравляю всех с открытием первой международной выставки, а также милых женщин с Международным женским днем. Желаю прекрасного настроения, моря цветов, улыбок, здоровья и благополучия».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-troicke-sostoyalas-mezhdunarodnaya-vystavka-ptic-37279