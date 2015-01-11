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| Новости » Спорт

ХК «Гранит» нанес поражение «Сигналу» в первом полуфинальном матче Кубка области

6 марта в ЛДС «Метеор-Сигнал» состоялся первый полуфинальный матч розыгрыша Кубка Челябинской области по хоккею. Челябинский «Метеор-Сигнал» на своем льду принимал чемпиона области в сезоне 2016/17 годов – озерский «Гранит».

«Метеор-Сигнал» (Челябинск) - ХК «Гранит» (Озерск) 1 : 7 (1:2; 0:2; 0:3)

Шайбы забросили: 17 мин – А.Савицкий (А.Демкин) 0:1; 18 мин – П.Бабин (А.Карманов) 1:1, бол; 18 мин – И.Захаров (В.Аникеев, Д.Петрюк) 1:2; 22 мин – В.Аникеев (И.Захаров, Д.Петрюк) 1:3; 28 мин – С.Михайлов 1:4, бол; 43 мин – Д.Петрюк (А.Носов, А.Кириллов) 1:5; 47 мин – С.Михайлов (В.Аникеев, Э.Сафин) 1:6; 55 мин – Р.Шакиров (А.Носов, Д.Петрюк) 1:7.

«Метеор-Сигнал» (Челябинск): С.Ваханелов (вр); Д.Бердышев, В.Пыщев, А.Смирных, Ю.Смирнов, А.Бураковский (защ); П.Бабин, А.Казаков, А.Карманов, Е.Лебедев, А.Муравьев, С.Прохоренко, П.Пузырев, В.Самойлов, М.Сташкевич, Д.Степанов, Н.Кравченко (нап). Зап.вр: М.Калашников

ХК «Гранит» (Озерск): Э.Сафин (вр); В.Шубников – В.Дыдыкин; Е.Алабугин (к) – А.Кириллов –С.Михайлов; М.Ковлягин – Г.Свирепо; Д.Петрюк – В.Аникеев –И.Захаров; Д.Созинов –А.Носов; А.Савицкий –А.Демкин – Р.Шакиров; Зап.вр: С.Ширяев.

Штраф: 18 мин – 30 мин (Е.Алабугин-14 мин, И.Захаров-4 мин, Д.Созинов-4 мин, А.Демкин, М.Ковлягин, С.Михайлов, А.Кириллов)

Судьи: Д.Мальцев; А.Извеков, А.Феофилактов (все – Челябинск).

6 марта ЛДС «Метеор-Сигнал» г. Челябинск, 80 зрителей.

Часть игроков «Гранита» только вечером предыдущего дня вернулась из Новоуральска, где триумфально завоевала «золото» Всероссийской «Атомиады-2017». Естественно, что все положительные эмоции были сожжены в том турнире. Поэтому, начало полуфинальной игры с «Сигналом» очень напоминало тренировочный матч.

Все пятерки «Гранита» по очереди обосновывались в зоне хозяев льда и как-то уж чересчур академически разыгрывали шайбу до верного броска, а он (бросок) все никак не получался. Потребовалось почти 17 минут, чтобы поразить ворота челябинской команды, а до этого момента была и череда удалений, и команды играли в неполных составах, и Эмиль Сафин даже трижды вступал в игру, отражая, как опасный, так и не очень опасные броски.

В конце концов, такая убаюкивающая игра привела к тому, что «Сигнал», используя большинство, сравнял счет. На передачу из-за ворот от Алексея Карманова (впоследствии станет одной из самых заметных фигур игры) откликнулся Павел Бобин и проткнул шайбу в угол ворот «Гранита».

Не прошло и тридцати секунд, как Дмитрий Петрюк, Виталий Аникеев и Игорь Захаров провели молниеносную трехходовку, и Игорь с «пятачка» точно послал шайбу мимо голкипера «Сигнала». Следует сказать, что игроки «Гранита» всегда относились к игрокам «Сигнала» в рамках известной в политических кругах фразы «онижедети», никогда в течение двух сезонов не играя против них жестко и тем более грубо.

Что случилось с «сигнальцами» на этот раз – сказать невозможно, но, уже, начиная с первого периода матча они постоянно провоцировали наших игроков ударами по рукам, зацепами, толчками в спину. До определенного момента игроки «Гранита» терпели выходки молодежи. Но, когда сначала травму из-за подлого удара крюком клюшки под визор в лицо получил Валерий Дыдыкин (пришлось ехать в медучреждение), затем уже упомянутый А.Карманов, сбросив краги, со спины набросился на Дмитрия Созинова, удар клюшкой в лицо получил Ринат Шакиров, наши игроки начали отвечать и временами достаточно жестко.

Ситуация взорвалась как раз после атаки на Дмитрия Созинова (причем в этот момент счет-то был уже 4:1) – последовал ряд удалений с двойными малыми штрафами и с дисциплинарными, но это уже не могло охладить накал страстей.

Все эти события мобилизовали игроков «Гранита» и третий период они провели в изящном, скоростном стиле, еще трижды порадовав болельщиков Озерска красивыми голами.

Тем не менее, даже при счете 7:1 было понятно, что игра этим не закончится и как только прозвучала финальная сирена Игорь Захаров вызвал на поединок основного зачинщика всех провокаций Алексея Карманова (чтобы ни у кого не было сомнений, что Захаров избил «мальца» вот его данные – 1995 г.р., рост как у Захарова, вес почти такой же). Хорошо (для «сигнальца), что судьи не дали свершиться справедливому возмездию и достаточно быстро растащили бойцов, дав для успокоения каждому по двойному малому штрафу, но, к сожалению, после этой игры отношение и игроков, и болельщиков «Гранита» к челябинской команде изменится явно не в лучшую сторону.

P.S. Как стало известно из неофициальных источников команда "Метеор-Сигнал» отказалась играть ответный матч, который был запланирован на 12 марта в ЛДС «Айсберг». Если эта информация подтвердится, то ХК «Гранит» уже как участник финала будет ждать соперника, который определится во второй полуфинальной паре «Звезда» (Чебаркуль) – «Политехник» (Челябинск). Команда «Политехник» в четвертьфинале дважды переиграла «Таганай» (Златоуст) со счетом 6:3 и 12:2. Финальные игры пройдут 18, 19 марта и, если понадобится, 22 марта.

Пресс-атташе «Ассоциации футбола и хоккея ОГО» С.Любчанский

http://afh-ozersk.ru

Ключевые теги: хоккей.

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