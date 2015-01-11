Лыжные гонки и шахматы — в зачёт Спартакиады

2 марта 2017 года в г.Челябинск прошли соревнования по лыжным гонкам и шахматам в зачёт 6-ой Спартакиады ветеранов.

Женщины - 1 группа - 55-59 лет

2 группа - 60 лет и старше.

Мужчины - 1 группа - 60-64 года

2 группа - 65 лет и старше.

Участники лыжных гонок:

1. Савельева Елена, "Восход"

2. Давыдова Ольга, "Восход"

3. Летягина Гульниса, "Восход"

4. Маслихина Светлана, "Аврора"

5. Князев Сергей, "Союз"

6. Азнабаев Урал, "Чайка"

7. Булаев Петр, "Восход"

8. Байгужин Салават, "Восход"

в упорной борьбе набрали 20 очков и поделили с командой лыжников г.Трёхгорного 1-2 место.

3 место - команда Металлургического района г.Челябинска - 21 очко.

4 место - команда г.Магнитогорска - 24 очка.

5 место - команда Калининского района г.Челябинска - 26 очков.

6 место - команда Тракторозаводского района г.Челябинска - 29 очков.

Эти результаты показывают, как каждая команда борется за призовые места в турнирной таблице.

Команда Озерского городского округа награждена Кубком и грамотой Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, а Летягитна Гульниса - грамотой, медалью и денежным призом.

Второй вид Спартакиады - шахматы.

Участвовали:

Шошина Ирина, "Восход"

Малюк Ирина, ПО "Маяк"

Щербаков Валерий, "Строитель"

Полянский Юрий, "Ф и Б"

Во 2-ой группе по очкам заняли 3 место.

Руководители команд: Исмагилова А.Х., Корнеев А.А.

Поздравляем спортсменов с успешным началом областной Спартакиады 2017 года!

Методисты МБУ Арена