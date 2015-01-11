Озёрские слаломисты — победители и призёры соревнований

03-04 марта 2017г. в г. Новоуральск прошли финальные соревнования работников атомной промышленности по горнолыжному спорту. в дисциплине гигантский слалом и специальный слалом. В своих группах Усольцев Егор занял два первых места, а Ветлосемина Ирина два третьих места в обоих дисциплинах.

04-05 марта на горнолыжном комплексе «Аджигардак» г. Аша прошли соревнования 2 этапа кубка Челябинской области по горнолыжному спорту Мастерс среди любителей и ветеранов.

В своих возрастных группах призерами стали:

1 Гигантский слалом: 1 место - Лыткин Сергей, Федорович Ольга, Перина Ольга;

2 место - Золотарева Марина, Агапова Алла, Пермяков Владимир, Кулешов Владимир, Сулейманов Рафкат;

3 место - Степанова Нина, Васильев Владимир

2 Паралельный слалом: 1 место - Золотарева Марина, 2 место - Кулешов Владимир;

3 Специальный слалом: 1 место - Федорович Ольга, Перина Ольга, Пермяков Владимир, Лыткин Сергей;

2 место - Степанова Нина, Агапова Алла, Кулешов Владимир;

3 место - Золотарева марина, Васильев Владимир.

Федерация горных лыж г. Озерска