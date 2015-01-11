Более 387 миллионов рублей направлено Фондом социального страхования Российской Федерации на выплату пособий по материнству в город Озерск

Челябинским отделением Фонда социального страхования РФ в 2016 году выплачено пособий по материнству на сумму более 387 миллионов рублей, из них:

- пособий по беременности и родам на сумму 56,1 миллион рублей;

- единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, на сумму 365,4 тысячи рублей;

- единовременных пособий при рождении ребенка на сумму 12,4 миллиона рублей;

– ежемесячных пособий по уходу за ребенком на сумму 101,3 миллиона рублей;

– оплата дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами на сумму 6,0 миллиона рублей.

Средний размер декретных выплат составил 100 205 рублей. Средний размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составил 10 030 рублей в месяц.

Обращаем особое внимание, что Фонд социального страхования РФ выплачивает пособия только официально трудоустроенным женщинам. Размер пособий по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком зависит от стажа работы и величины заработной платы. Размер пособий при постановке на учет в ранние сроки беременности и при рождении ребенка фиксирован в 2017 году он составляет: 797,08 руб. и 21255,43 руб. соответственно (с учетом уральского коэффициента 30%).

Пресс-служба

ГУ - Челябинского регионального отделения

Фонда социального страхования РФ

http://www.ozerskadm.ru