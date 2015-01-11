И в костюмах покатались, и призы завоевали

12 марта 2017 на ГЛК "Егоза" состоялись соревнования по горным лыжам и сноуборду в дисциплине параллельный слалом, на которые съехались спортсмены-любители со всей области.

Также по традиции, которой уже больше 30 лет(!), в этот мартовский день прошло костюмированное катание. Все желающие могли не только покататься в карнавальных костюмах, но и посоревноваться за приз.

Благодаря отличной погоде и хорошо подготовленным трассам, и спортсмены, и люди-в-масках, и спортсмены-в-масках, и просто все зрители и гости Егозы получили массу положительных эмоций!

В итоге в параллельном слаломе лучшими стали:

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Женщины 45 лет и старше

1.Федорович Ольга, Озерск

2.Лазарева Алевтина, Озерск

3.Зырина Ольга, Озерск

Женщины 16-44 лет

1.Скорева Алена, Озерск

2.Ветлосемина Ирина, Озерск

3.Леликова Мария, Озерск

Мужчины 45лет и старше

1.Абракипов Раис, Челябинск

2.Кулешов Владимир, Озерск

3.Васильев Владимир, Озерск

Мужчины 16-44 лет

1.Скорев Вячеслав, Озерск

2.Марченко Георгий, Озерск

3.Усольцев Егор, Озерск

СНОУБОРД

Женщины

1.Щелгачева Настя, Кыштым

2.Щелгачева Дарья, Кыштым

3.Евдокимова Арина, Снежинск

Мужчины до 30 лет

1.Шишкин Лев Озерск

2.Богаткин Кирилл, Кыштым

3.Киселев Михаил, Кыштым

Мужчины 31 год и старше

1.Забугорнов Владимир, Озерск

2.Степанов Дмитрий, Озерск

3.Красноруцкий Евгений, Озерск

ПРОТОКОЛ PROTOKOL-12.03.17.DOC [58,5 Kb] (cкачиваний: 0)

Все призеры получили подарки от ГЛК "ЕГОЗА" и м-на "Реформа".

Большое всем спасибо за участие!

GO на гору!

Мы собираемся работать до апреля!

http://glk-egoza.ru

Фоторепортаж Александра Добровольского